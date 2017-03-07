Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'ye Sinan Oğan yanıtı

MHP lideri Devlet Bahçeli, geçtiğimiz cumartesi günü MHP’den ihracı istenen Sinan Oğan’a yönelik saldırı hakkında konuştu. Bahçeli grup toplantısı sonrası gazeteciler tarafından yöneltilen “Sinan Oğan’a yönelik bir saldırı oldu ne diyeceksiniz?” şeklindeki soruya “Neresini değerlendireyim. Bir kişi kürsüyü yıkıyor. Kimseye bir şey olmuyor. Ülkücü hiçbir şeyi yarım bırakmaz. Anlaşıldı mı…” yanıtını verdi.

YANIT AKŞENER’DEN GELDİ

Sinan Oğan konuyla ilgili tweet atarak, yeni bir açıklama yapmayacağını, konuya ilişkin görüşlerini İsmail Küçükkaya’nın FOX TV’deki programında ifade ettiğini açıkladı. Sinan Oğan, “Birkaç gündür yaşadığımız nahoş hadiseler ve bu sabah yapılan talihsiz beyanat ile ilgili açıklamayı @KucukkayaIsmail Fox Tv’de yaptım” şeklinde açıklama yaptı. MHP’nin muhalif isimlerinden Meral Akşener ise Bahçeli’nin açıklamasını twitter hesabından değerlendirdi. MHP’de yılan hikayesine dönen kongre sürecine atıfta bulunan Akşener “Sayın Bahçeli (sayın Oğan’a yapılan saldırı için ) Ülkücü hiçbir işi yarım bırakmaz. Kurultay mücadelesini düşündüm de haklıdır” dedi.

OĞAN’A SALDIRMIŞLARDI

Geçtiğimiz yıl Bahçeli’ye karşı genel başkan adaylığını açıklayan ve sonrasında MHP’den ihracı istenen Sinan Oğan, Cumartesi günü Bahçeşehir Üniversitesi’nde ‘Türkiye’nin Gündemi’ konulu konferansa katılmıştı. Konuşması sırasında Oğan’ın üzerine bir kişi koşmuş ve kürsüyü devirmişti. Olaya ilişkin açıklama yapan Sinan Oğan, kendisine yönelik fiziksel bir saldırı olmadığını, şahsın sadece kürsüyü devirdiğini belirtmişti. Saldırgan şahıs ise daha sonra gözaltına alınmıştı.