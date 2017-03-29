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MERAL AKŞENER'E BİR ŞOK DAHA !

Meral Akşener'e bir şok daha !

Isparta'da Meral Akşener'in de katılacağı açık hava toplantısına izin çıkmadı.

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MHP’den ihraç edilen bağımsız Isparta Milletvekili Nuri Okutan, eski İçişleri Bakanı Meral Akşener’in katılımıyla 12 Nisan’da Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirilecek ’milli iradeye saygı’ konulu toplantı için 23 Mart tarihinde Merkez İlçe Seçim Kurulu’na başvurdu. Okutan’ın başvurusu Merkez İlçe Seçim Kurulu tarafından yapılan değerlendirmenin ardından reddedildi.

’İPTAL ETTİKLERİ MADDE TRT’YLE İLGİLİ’

Merkez İlçe Seçim Kurulu’nun verdiği ret kararının yasalara uygun olmadığını savunan Nuri Okutan şu açıklamayı yaptı:

"Referandumla ilgili 12 Eylül’den sonra düzenlenmiş bir yasa var. Orada TRT’de propaganda usulü var. Yüksek Seçim Kurulu, bu hallerde mecliste grubu bulunan partilere hak tanıyor. İktidar partisinin, muhalefet partisinin TRT’de ne kadar konuşacağına ilişkin haklar tanıyor. Talebimizi reddetmelerine gerekçe gösterilen bu madde. Ben TRT’ye başvurmadım. İptal ettikleri madde TRT ile ilgili. Bu maddeden tutturarak izin vermiyorlar. Bizim başvurumuz böyle değil. Diğer partiler gibi, Muharrem İnce gibi biz de hakkımızı kullanmak istedik. Ben bu ilin milletvekiliyim, halkla toplantı yapmak hakkım. Kanunun maddeleri var. Milletvekilleri açık ve kapalı toplantı yapabilir. Bizim toplantımıza Meral hanım da katılacaktı. İtiraz ettik. Bizim açımızdan iptal yok. 12 Nisan’da programımız Isparta. Kapalı yerde yapacağız, kahvede yapacağız, yolda yapacağız. Mal pazarı da olsa yapacağız. Ama mutlaka yapacağız."

DHA
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