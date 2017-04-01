Meral Akşener'e yine izin çıkmadı

Meral Akşener, referandumda 'hayır' kampanyasını bugün Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesi'nde sürdürdü. Çerkezköy 29 Ekim Spor Salonu'nda taraftarlarıyla bir araya gelen Akşener, Ankara'da miting yapmak istediklerini ancak Ankara Valisi'nin "Sizi koruyamam" dediğini söyleyerek, şöyle dedi:



"Ankara'da miting yapmak istedik vali, 'sizi koruyamam' dedi. E kardeşim sen ne işe yararsın o zaman. Ankara'da Tandoğan veya Sıhhıye'de miting yapmamıza müsaade edilmedi. Halbuki siyaset bir iddia işi, bırakın verin miting meydanını kimse gelmiyorsa ben evime döneyim, babaanne olmaya. Ama oraya benim sıfatım yok, arkadaşlarımın da sıfatı yok, benim partimden attılar, bir partim de yok. Şimdi atılmış sıfatı olmayan bir gariban Meral Akşener'im. Bu fakirden bu kadar korkuyorlar, onu da anlamıyorum. Ya ben kadın halimle kimseden korkmuyorum. Siz adam olarak benden niye korkuyorsunuz?



Başbakan Meral, Meral deyin bir başbakan Meral üzerine 1.5 senedir kongre yapmaya çalışıyoruz, yarımızı attılar. Partinin içi boşaldı. Ata, ata bitiremediniz, nitekim ama velakin ama bir arada iktidar partisinde bir başbakan gitti."



Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olmasının ardından Ahmet Davutoğlu'nun iki seçime girdiğini ve 1 Kasım'da yüzde 49.5 oy aldığını hatırlatan Meral Akşener, "Fakat biz ortaya çıktık Sayın Davutoğlu uçtu gitti.10 gün içinde kongre yapıldı Genel Başkan değişti, Başbakan değişti. Adalet Kalkınma Partisi'nde sayın Yıldırım'a, Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki, Binali başbakanlık sandalyesine oturdu. Şimdi o sandalyeye, o koltuğa ısınamadan biz başladık çalışmaya. Başbakan Meral demeye başladılar ondan sonra şimdi anlaşılıyor ki 16 Nisan'da oylanacak anayasaya göre Sayın Cumhurbaşkanı, İn ali dedi" diye konuştu.



Ankara'da yapmak istedikleri mitinge izni verilmemesini eleştiren Meral Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne korkuyorsunuz? Dolayısıyla kimse gelmez verin Tandoğan'ı, verin Sıhhıye'yi ben giderim evime babaanne olurum. Ama biliyorlar ki, sıfatı olmayan, kimsesi olmayan bu Cumhuriyet kadını ve arkadaşları, onun dava arkadaşları, onunla birlikteki yol arkadaşları orayı doldurur. Gönüllü olarak doldurur.



Zırhlı arabalar ile gezmeden devletin uçakları ile tur atmadan aynı anda gökyüzünde 3-4 bakan uçağı uçuyor en az 20 tane helikopter uçuyor ve böyle bir sistemin içinde bizim gibi garibanlar imece usulü, gönüllük usulüne göre o meydanları, bu salonları dolduruyor. Sonuç itibariyle bunu da kimsenin gözü kesmedi. Salonlarımız verilmeyerek, elektriklerimiz kesilerek, terör meselesi diyerek, sizi koruyamayız diyerek. Ya kardeşim sen ver izni, ben kendi kendimi korurum. Milletimden başka koruma mı var? Şimdi bu günlere geldik."



Referanduma iki hafta kaldığını hatırlatan Meral Akşener, "İki haftamız kaldı, aylık anketler yaptırıyorum. Bu anketlerde sizin iradeniz 55'e 45 hayır önde görünüyor" dedi.



Meral Akşener, hiçbir akrabası ve yakının FETÖ'den gözaltına alınmadığını sözlerine ekledi.