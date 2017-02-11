Meral Akşener'in katıldığı toplantıda kriz

Meral Akşener’in Çanakkale’deki toplantısı salon kriziyle başladı. Kolin Hotel’in Megaron Salonu’nda bugün saat 14.00’de düzenlenecek toplantıya kısa süre kala otel yönetimi, salonun kullanımını iptal etti. Toplantıya gelen yaklaşık 1000 kişi, kararı öğrenince otel yönetimini protesto etti. Ellerinde bayrakları sallayarak ’Başbakan Akşener’ ve ’Ülkücü hareket engellenemez’ sloganları atmaya başladı.
Salonun kullanımının neden iptal edildiği öğrenilemezken, Meral Akşener’i dinlemeye gelenler, cep telefonlarının ışıklarıyla salonu aydınlatmaya çalıştı. Otel girişinde önlem alan polisin, gelenleri tek tek aramadan geçirdikten sonra otele girişlerine izin verdi.
Meral Akşener, elektriklerin kesildiği ve katılanların cep telefonları ışığıyla aydınlatmaya çalıştığı salona gelerek, toplantının iptal edilmeyeceğini söyledi ve konuşmasını yaptı.
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MERAL AKŞENER'İN KATILDIĞI TOPLANTIDA KRİZ
MHP’den ihraç edilen Meral Akşener’in konuşmacı olduğu Çanakkale’deki ‘Milli iradeye saygı’ toplantısının yapılacağı salona, otel yönetimi son dakika kullanıma izni vermeyince ortalık karıştı.
Meral Akşener’in Çanakkale’deki toplantısı salon kriziyle başladı. Kolin Hotel’in Megaron Salonu’nda bugün saat 14.00’de düzenlenecek toplantıya kısa süre kala otel yönetimi, salonun kullanımını iptal etti. Toplantıya gelen yaklaşık 1000 kişi, kararı öğrenince otel yönetimini protesto etti. Ellerinde bayrakları sallayarak ’Başbakan Akşener’ ve ’Ülkücü hareket engellenemez’ sloganları atmaya başladı.
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