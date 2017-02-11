  • AFP'den flaş 'El Bab' iddiası
  • Mete Yarar: ''El Bab'ta tanklarımız gündüz çıkamıyor''
  • YSK Başkanı'ndan beklenen açıklama geldi: Referandum 16 Nisan'da
  • Türk kızı Talya’ya, BM Genel Kurulu’nda alkış yağmuru
  • 750 bin esnafa vergi affı müjdesi

MERAL AKŞENER'İN KATILDIĞI TOPLANTIDA KRİZ

Meral Akşener'in katıldığı toplantıda kriz

MHP’den ihraç edilen Meral Akşener’in konuşmacı olduğu Çanakkale’deki ‘Milli iradeye saygı’ toplantısının yapılacağı salona, otel yönetimi son dakika kullanıma izni vermeyince ortalık karıştı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Meral Akşener’in Çanakkale’deki toplantısı salon kriziyle başladı. Kolin Hotel’in Megaron Salonu’nda bugün saat 14.00’de düzenlenecek toplantıya kısa süre kala otel yönetimi, salonun kullanımını iptal etti. Toplantıya gelen yaklaşık 1000 kişi, kararı öğrenince otel yönetimini protesto etti. Ellerinde bayrakları sallayarak ’Başbakan Akşener’ ve ’Ülkücü hareket engellenemez’ sloganları atmaya başladı. 

Salonun kullanımının neden iptal edildiği öğrenilemezken, Meral Akşener’i dinlemeye gelenler, cep telefonlarının ışıklarıyla salonu aydınlatmaya çalıştı. Otel girişinde önlem alan polisin, gelenleri tek tek aramadan geçirdikten sonra otele girişlerine izin verdi. 

Meral Akşener, elektriklerin kesildiği ve katılanların cep telefonları ışığıyla aydınlatmaya çalıştığı salona gelerek, toplantının iptal edilmeyeceğini söyledi ve konuşmasını yaptı.

DHA
330
Erdoğan imzayı atar atmaz sahaya çıktıErdoğan imzayı atar atmaz sahaya çıktı
Gül'den son ihraçlarla ilgili çarpıcı açıklamaGül'den son ihraçlarla ilgili çarpıcı açıklama
Bozdağ: ''Yasa değişikliği geliyor''Bozdağ: ''Yasa değişikliği geliyor''
Esrarengiz köpüğün sırrı çözüldü !Esrarengiz köpüğün sırrı çözüldü !
İzmir Limanı Varlık Fonu'na devredildi !İzmir Limanı Varlık Fonu'na devredildi !
İşte AK Parti'nin referandum şarkısı: Tabi ki Evetİşte AK Parti'nin referandum şarkısı: Tabi ki Evet
Karayılan'dan katliam talimatı !Karayılan'dan katliam talimatı !
Trump'tan olay yaratacak açıklamalar !Trump'tan olay yaratacak açıklamalar !
Başbakan'dan mülteci açıklamasıBaşbakan'dan mülteci açıklaması
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS