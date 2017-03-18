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MERAL AKŞENER'İN TOPLANTISINDA KAVGA ÇIKTI!

Meral Akşener'in toplantısında kavga çıktı!

MHP eski milletvekili Meral Akşener, memleketi İzmit’te vatandaşlara seslenirken, bir grup ülkücü tepki gösterdi.

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Kocaeli Aydınlar Ocağı’nın İzmit Fuarı’nda bulunan bir restoranda düzenlediği ’Milli İradeye Saygı’ konulu toplantıya konuşmacı olarak Meral Akşener katıldı. Toplantıya CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay, CHP İzmit İlçe Başkanı Ümit Küçükkaya, MHP’li eski ilçe yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Salondaki tüm sandalyeler Türk Bayraklarıyla donatılırken, girişte küçük keseler içinde kınalar ve Ümit Özdağ’ın ’Türk Milliyetçilerinden Başkanlığa Hayır’ adlı kitapçık dağıtıldı. Konferansın yapılacağı salonda ve bahçede bomba olması ihtimaline karşı polisler arama yaptı. Akşener salona girdiği sırada sarılmak isteyenler kısa süreli izdihama neden oldu. 500 kişilik salonda izdiham yaşanması üzerine Akşener, konuşmasını salonun dışında yaptı. Salondakiler de dışarı çıktı. MHP eski milletvekilleri Lütfü Türkkan ve Cumali Durmuş konuşması sırasında Akşener’in yanında yer aldı.

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