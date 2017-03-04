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MERAL AKŞNER'E ŞOK: BU KEZ AFİŞLERİ YIRTILDI

Meral Akşner'e şok: Bu kez afişleri yırtıldı

MHP'li muhalifler tarafından Fethiye'nin dört bir yanına astırılan Meral Akşener afişleri parçalandı.

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Meral Akşener'in Muğla'da Pazar günü (yarın) konuşmacı olarak katılacağı konferansı tanıtmak amacıyla Fethiye'nin dört bir köşesinde bilboardlara asılan afişler, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından parçalandı. 

Pazar günü Muğla Gazi Mustafa Kemal Kültür Merkezinde Saat 14.30 başlayacak olan “Milli İradenin Önemi” adlı konferans öncesi MHP'li muhalifler tarafından bilboardlara astırılan tanıtım afişlerinin parçalanmasına MHP'li muhalifler "bu nasıl bir acizliktir" diyerek tepki gösterdiler. 

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