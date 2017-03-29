Meral Küçükerol: ''Beni mirasçı sandı''

360 TV'de yayımlanan 'Perihan Savaş ile Yeni Ben' programına katılan oyuncu Meral Küçükerol, babalık davasında çıkan karar doğrultusunda ünlü karikatürist Bedri Koraman'ın mezarının açıklaması sonrası konuştu.

Meral Küçükerol, 8 yıl önce Bedri Koraman’ın babası olduğu gerekçesiyle dava açmış, ancak davayı kaybetmişti. Küçükerol, konuyu yeniden yargıya taşıdı. Bu kez Bedri Koraman'ın mezarının açılmasına karar verildi. Cumhuriyet savcısının gözetiminde cenazeden DNA örnekleri alındı.

"BENİ MİRASÇI SANDI"

Davayı açan Meral Küçükerol, dün 360 TV'de yayımlanan 'Perihan Savaş ile Yeni Ben' programına katıldı. Savaş'ın sorularını yanıtlayan Küçükerol, rahmetli olan Bedri Koraman'ın son eşi Nil Koraman'a tepki göstererek, "Babam, eşine 'Meral'e soyadımı vereceğim' dediğinde kabul etmedi ve bu konuşma benim yanımda oldu. Herhalde beni mirasçı sandı, benim içimdeki sevgiyi anlamadı, biraz materyalist bir hanım. Benim aslında o soyadına ihtiyacım yok ama bu gerçek ortaya çıksın diye mezarı açılıyor. DNA sonucunu herkes görecek ve ben de o zaman kuşlar gibi hafifleyeceğim. 'Nasılmış Nil Hanım?' diye ona yeni nüfus kağıdımı göstereceğim. Beni arayıp sormayan kardeşlerim Murat Koraman, Şule Koraman Gerger onlara sonucu göstereceğim" dedi.

Ünlü karikatürist Bedri Koraman’ın mezarı açıldı

Meral Küçükerol'un bu açıklamalarının ardından üvey kardeşi olduğunu söylediği Şule Koraman Gerger'in eşi Faruk Gerger de yayına telefonla bağlandı. Gerger, "Biz Meral Hanım'ı zaten hiç red etmedik. Meral de bizi aramadı. Her zaman onu Bedri Bey'in kızı gibi gördük. Ayrıca biz de Nil Koraman ile davacıyız, bu miras yüzünden" şeklinde konuştu.

"BABAANNEM İSTEMEMİŞ"

Ünlü oyuncu, "Babamı ilk 4 yaşındayken gördüm. Sonra ortaokula giderken 3 soyadımı almak istedim, ancak bu konuda hep bir çelişkideydi. Bilemiyorum duyulmasını istemiyordu. Ona (Bedri Koraman) göre sanırım ben onun günahıydım. Annemle aşk yaşamışlar ve sonra imam nikahıyla evlenmişler. Babam askerliğini daha yapmamış Kaçak görüşüyorlarmış. Babamla flört ediyorlar sevişiyorlar imam nikahıyla evleniyorlar. Sonra annemin karnında 7 aylıkken ayrılıyorlar. Buna da sebep malesef babaannem. Babamı annemden ayırmak istemiş. Dolayısıyla annemin hamile olması ona hiç bir şey ifade etmemiş. Sonraki yıllarda görüştüğümüzde de zaten babaannemle aramızda bir sevgi bağı olmadı" ifadelerini kullandı.