Mercedes 10 yıl sonra BMW’yi geçti

Mercedes 10 yıl sonra lüks araç satışlarında BMW’yi geçti. Mercedes’in satışları 2016’nın ilk 11 ayında BMW’yi 69 bin araç geride bıraktı. Mercedes 2016’nın ilk 11 ayında 1.9 milyon araç sattı. Mercedes’in yeni çıkardığı GLA ve cip modellerinin başarısıyla BMW’yi geçtiği belirtiliyor.
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