MERCEDES 10 YIL SONRA BMW’Yİ GEÇTİ

Mercedes 10 yıl sonra BMW’yi geçti

Ezeli rekabette Mercedes 10 yıl sonra BMW'yi geçti.

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Mercedes 10 yıl sonra lüks araç satışlarında BMW’yi geçti.  Mercedes’in satışları 2016’nın ilk 11 ayında BMW’yi 69 bin araç geride bıraktı.  Mercedes 2016’nın ilk 11 ayında 1.9 milyon araç sattı. Mercedes’in yeni çıkardığı GLA ve cip modellerinin başarısıyla BMW’yi geçtiği belirtiliyor.

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