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MERCEDES, 354 BİN ARACINI GERİ ÇAĞIRIYOR

Mercedes, 354 bin aracını geri çağırıyor

Mercedes, ABD'deki bazı modellerinin marş motorunda sorun olduğu gerekçesiyle 354 bin aracını geri çağırma kararı aldı.

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Alman otomotiv devi Mercedes-Benz, ABD'deki 354 bin aracını geri çağırdığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, ABD'deki bazı modellerin marş motorunda bir sorun olduğu bildirildi.

Açıklamada, marşa basma işleminin birkaç kez tekrarlanıp motorun çalışmaması durumunda bunun motor parçalarında erime veya alev almaya neden olabileceği belirtildi.

ABD'de geri çağırılan 354 bin aracın arasında Mercedes'in 2015-2017 yıllarında üretilen C-Class, E-Class, CLA modelleri ve bazı GLA ve GLC tipi SUV araçlar bulunuyor.

Şirket, bu ay içinde söz konusu araçlarını kullanan müşterilerine ulaşıp, parça değişiminin yerel bayiler tarafından yapılacağını bildirdi.

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