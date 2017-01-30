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MERCEDES-BENZ TÜRKİYE YATIRIMLARINI ARTIRACAK

Mercedes-Benz Türkiye yatırımlarını artıracak

Kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye'nin notunu düşürmesine rağmen, Mercedes-Benz yatırımlarını artırma kararı aldı.

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Standart & Poor's ve Fitch, Türkiye'nin notunu "yatırım yapılamaz" olarak açıklamıştı. Mercedes-Benz ise Türkiye`deki yatırımlarını arttırmaya hazırlanıyor.

Mercedes-Benz Türk Direktörler Kurulu Başkanı Süer Sülün, "Türkiye'de bugüne kadarki toplam yatırımımızın tutarı 1 milyar euro. Yatırımlarımıza ara vermeden devam ediyoruz" dedi.

Sülün, şu an Aksaray'da 113-115 milyon euro yatırımları olduğunu ve kapasite olarak ikiye katlamayı planladıklarını ifade etti.

"DURAKLAMA SÖZ KONUSU DEĞİL"

Sülün, Aksaray'ın teşvik olarak 5'inci bölge olduğunu ve bu şehirden yaklaşık 1 milyar euro ihracat yapmayı beklediklerini dile getirdi.

Sülün, "15 Temmuz'dan sonra 19 Temmuz'da Aksaray'da Ar-Ge merkezi kurma kararımız vardı. Dolayısıyla bu tip olayların bizim için hiç bir engeli yok. İş anlamında baktığımızda herhangi bir duraklama, herhangi bir soru işareti söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

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