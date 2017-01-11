Merhum Erbakan'ın en büyük hayallerinden biriydi

Milli görüşün yayın organı Milli Gazete, doların 3.78 TL'ye dayanmasının ardından yine gündeme gelen döviz krizine karşı çözüm olarak "İslam dinarı"nı önerdi.

Doları “Üst akıl'ın para birimi" olarak niteleyen gazete, "Her şeyin ilacı: Erbakan Hoca’nın bastırdığı ‘İslam Dinarı’" dedi.

Erbakan, 1970'lrede ‘İslam Ortak Pazarı’ projesini duyurmuş, 1994'te de "İslam Dinarı" adını verdiği ‘ortak para birimi’nin bir örneğini yaptırmış ve TBMM’de milletvekillerine göstermişti.

Milli Gazete'den Ahmet Açıkay'ın haberine göre, Erbakan İslam Dinarı Tanıtım Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, elinde bulundurduğu ‘1 İslam Dinarı’nı dinleyicilere göstererek, bunun atom bombasından çok daha etkili olduğunu söylemişti.

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Erbakan’ın tanıtımını yaptırdığı para şu anda halen mevcut. Uzun yıllar Erbakan’ın özel kalem müdürlüğünde çalışan İbrahim Titiz’de bulunan ‘1 dinar’ ilk defa görüntülendi.

ALLAH ALIŞVERİŞİ HELAL, FAİZİ HARAM KILDI

Hazırlanan ‘1 dinar’ın bir yüzünde Bakara Sûresi’nin 275’inci ayetinin ‘… Allah alışverişi helal, faizi haram kıldı…’ bölümü yer alırken, arka tarafında hem Arapça ve hem de İngilizce yazıldığı görülüyor. Paranın arka bölümünde ayrıca 22 karatlık altından imal edildiği ve 4,25 gram olduğu da yer alıyor. 1 dinarın ön tarafında ise Hicri Takvim olarak 1415 yani miladi olarak 1994 tarihi yer alıyor. Para biriminin ön tarafında ayrıca Mescid-i Aksa’nın bir silüeti görülüyor.

MİLLİ GAZETE