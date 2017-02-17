Merkel anketlerde çakıldı

Almanya'da 24 Eylül'de yapılacak seçimler öncesi Alman devlet televizyonu ZDF bir anket yayınladı. Bu ankete göre, Martin Schulz'un oyları Merkel'in kaybetmesine yetiyor.

SONUÇ MERKEL'İ DEVİRİR

Forschungsgruppe Wahlen Enstitüsü'nün ZDF için Cuma günü yaptığı son ankette Alman Sosyal Demokrat adayı Martin Schulz yüzde 49 oy oranına sahipken Merkel yüzde 38'de kaldı.

ALMANLAR SCHULZ'U İSTİYOR

Bu oylarla Alman halkı, Eski Avrupa Parlamentosu başkanı Schulz'un Merkel'den görevi devralmasını istediği sonucu ortaya çıktı. Merkel'in CDU ve CSU partilerinin ise oyu yüzde 2, AfD (Almanya için Alternatif) partisinin oy oranı ise yüzde 1 düşüş gösterdi.

Almanya Sosyal Demokrat Partisi, bu araştırma sonucuyla birlikte parlamentodaki en yüksek seviyeye ulaştı ve yüzde oranını 6 puan birden artırmış oldu.

ÖNCEKİ ANKETTE MERKEL ÖNDEYDİ

Daha önce yapılan anketlerde ise Merkel'in oyu yüzde 44 iken, Schulz'un oy oranı yüzde 40'dı.