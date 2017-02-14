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MERKEL NETANYAHU İLE GÖRÜŞMESİNİ İPTAL ETTİ

Merkel Netanyahu ile görüşmesini iptal etti

Almanya Başbakanı Angela Merkel 10 Mayıs'ta İsrail'e yapmayı planladığı ziyareti iptal etti. Netanyahu'nun Yahudi yerleşim birimleri politikasının iptalde etkili olduğu belirtiliyor.

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Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ofisinden yapılan açıklamada, 10 Mayıs'ta İsrail'e planlanan ziyaretin iptal edildiği belirtildi. 

Açıklamada, Merkel'in İsrail'e yapmayı planladığı ziyaretin, Almanya'da eylül ayında yapılacak genel seçimler nedeniyle iptal edildiği ifade edildi. 

İsimleri açıklanmaması kaydıyla konuşan İsrailli ve Alman yetkililer ise iptalin asıl gerekçesinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Yahudi yerleşim birimleri politikası olduğu iddia edildi. 

Geçtiğimiz hafta İsrail meclisi Knesset işgal altındaki Filistin topraklarında yer alan yasadışı Yahudi yerleşim birimlerine onay vermişti. 

İsrail meclisi Knesset işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini "İsrail iç hukukuna göre meşrulaştırarak güvence altına almaya yönelik" bir yasa tasarısını onaylanmıştı. 

KARAR YÜKSEK MAHKEMEYE TAŞINDI 

Bu yasaya Filistin tarafı ve uluslararası toplum sert tepki göstermişti. İsrail'den bazı kesimlerin de tepkisini çeken yasanın iptali için İsrail Yüksek Mahkemesi'ne başvuruda bulunulmuştu.

BATI ŞERİA'DA 400 BİN YAHUDİ YERLEŞİMCİ 

Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967 yılından bu yana İsrail tarafından işgal altında tutuluyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 200 bin, Batı Şeria'da ise 400 bini aşkın Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre bu bölgelerdeki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasadışı kabul ediliyor.

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