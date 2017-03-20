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MERKEL, TRUMP'A TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET EDİNCE...

Merkel, Trump'a Türkiye'yi şikayet edince...

ABD Başkanı Trump'a Türkiye'yi şikayet eden Almanya Başbakanı Merkel aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı.

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ABD'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Almanya Başbakanı Angela Merkel, Amerikan Başkanı Donald Trump'la Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği basına kapalı görüşmenin detayları ortaya çıktı. Akşam'ın Beyaz Saray'dan elde ettiği bilgilere göre, Merkel'in ABD Başkanı Trump'a Türkiye'yi de şikayet ettiği öğrenildi.

KONU SİZİN BİLDİĞİNİZ GİBİ DEĞİL

Basına kapalı bir saat gerçekleştirilen toplantıda, "Türkiye bizi ve Avrupa'yı göçmenlerle tehdit ediyor. Son dönemlerde gerilim yaşıyoruz" diyen Merkel'e Trump'ın "Türkiye, göçmenler konusunda tüm Avrupa ülkelerinden daha çok taviz verdi. Tablo sizin bildiğiniz gibi değil" sözleri ile neye uğradığını şaşırdı. Trump'ın cevabı karşısında şaşkınlığa dönen Merkel'in konuyu kapatarak, iki ülke ilişkilerinden bahsetti.

ŞANSÖLYE'YE SOĞUK DUŞ

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki görüşmede Almanya Başbakanı Angela Merkel'in elini sıkmaması, Amerikan kamuoyu ve medyasında günün en çok tartışılan konularından biri olmuştu. Merkel'i Beyaz Saray'da ilk kez ağırlayan Trump'ın, Merkel'in elini sıkmaması ikili buluşmaya damgasını vurmuştu. Muhabirlerin, iki liderin tokalaşmasını istemesi üzerine Merkel'in Trump'a dönerek, "El sıkışalım mı?" sorusuna Trump karşılık vermemişti.

Akşam
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