Merkel ve Trump arasında tartışma !

Trump'ın bugün Avrupa'da yayınlanan mülakatında göçmenler ve otomotiv devi BMW ile ilgili sözleri Almanya'nın sert tepkisini çekti...

Cuma günü yemin ederek resmen ABD başkanlığı koltuğuna oturacak olan Donald Trump'ın bugün Avrupa'da yayınlanan mülakatında göçmenler ve otomotiv devi BMW ile ilgili sözleri Almanya'nın sert tepkisini çekti.

BBC Türkçe'nin haberine göre Trump, İngiliz The Times ve Alman Bild gazetesine verdiği mülakatta, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in bir milyon mülteciyi kabul etme kararını "feci bir hata" olarak nitelendirdi ve Meksika'da yeni kuracağı üretim tesisinden ABD'ye ihracat yapmayı planlayan Alman otomotiv devi BMW'ye yüzde 35 gümrük vergisi getirebileceği uyarısında bulundu.

Cumhuriyetçi lider, ayrıca Avrupa Birliği'ni (AB) de "Almanya'nın bir aracı" olarak tanımladı.

ABD'nin 45. Başkanının açıklamaları, Almanya'nın sert tepkisine neden oldu.

'AVRUPALILAR KENDİ KADERİNİ ELİNDE TUTUYOR'

Merkel, Pazartesi günü Yeni Zelanda Başbakanı Bill English ile birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında Trump'ın sözlerine ilişkin bir soru üzerine, "Biz Avrupalılar olarak, kendi kaderimizi elimizde tutuyoruz" yanıtını verdi.

Merkel ayrıca, Avrupalıların 21. yüzyılın getirdiği sorunlara uygun politikalar geliştirerek Avrupa'nın kendi kimliği için yürüttüğü mücadeleyi sürdürmesi gerektiğini ifade etti.

Trump, açıklamalarında ayrıca, İngiltere'nin AB'den çıkma kararını "harika bir şey" olarak değerlendirdi ve başka ülkelerin de benzer adımlar atacağını öne sürdü.

Ünlü iş adamı, Cumhuriyetçi Parti'den başkanlığa aday olmuş ve Kasım ayındaki seçimlerde Demokrat rakibi Hillary Clinton'ı mağlup etmişti.

ABD'nin 45. Başkanı seçilen Trump, Cuma günü Washington'da düzenlenecek törenle yemin ederek, görevine resmen başlayacak.

'MÜLTECİ KRİZİ ABD'NİN POLİTİKALARIYLA BAĞLANTILI'

Merkel'in yardımcısı Sigmar Gabriel de Trump'ın Almanya'nın bir milyon mülteciyi kabul etmesinin "feci bir hata" olduğu yönündeki sözlerine sert tepki gösterdi.

Gabriel, mülteci krizi ile ABD'nin uyguladığı politikaların birbiriyle bağlantılı olduğunu ifade etti.

Almanya başbakan yardımcısı, "Amerika'nın başta Irak savaşı olmak üzere hatalı müdahaleci politikaları ile mülteci krizi birbiriyle bağlantılı konular. Bu nedenle, birbirimize bir diğerinin neyi doğru ya da yanlış yaptığını söylemek yerine bu bölgede barışı nasıl tahsis edebileceğimize bakmayı ve bu insanların kendilerine yeniden bir yuva bulmalarını sağlamak için elimizden geleni yapmayı öneriyorum" dedi.

ABD BMW'YA YÜZDE 35 EK VERGİ KOYABİLİR

Trump'ın BMW ile ilgili sözlerine de yanıt veren Gabriel, ABD'li otomotiv şirketlerinin daha iyi otomobil üretmeleri halinde Alman arabalarının da Amerikalı tüketiciler tarafından daha az tercih edileceğini öne sürdü.

Trump, Meksika'da yeni bir üretim tesisi kurarak buradan ABD'ye araç ihraç etmeyi planlayan BMW'ya yüzde 35 gümrük vergisi getirebileceğini söylemişti. Yeni başkana göre, bu fabrikanın ABD'de kurulmasının şirket için "çok daha iyi" olacak.

BMW, 2019 yılından itibaren 3 Serisi'ni üretmek amacıyla Meksika'nın San Luis Potosi kentinde bir üretim tesisi kurmayı planladığını açıkladı. Bunun, Almanya ve Çin'deki tesislere ek olarak 3 Serisi'ni üreteceği üçüncü fabrikası olması planlanıyor.

Trump'a Almanya'dan bir diğer tepki de NATO'nun "kadük" kaldığı yönündeki sözlerine geldi.

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, bu tarz ifadelerin ittifak içerisinde kaygı yarattığını ve ABD savunma bakanlığına aday gösterilen James Mattis'in düşünceleriyle çeliştiğini ifade etti.