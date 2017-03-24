  • Son ankette MHP'li seçmen sürprizi
  • Osmanlı torunu Nilhan Osmanoğlu'ndan Atatürk çıkışı
  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
  • İğrenç olay ! Öğretmen erkek öğrencisiyle otomobilde yakalandı
  • ''Tavan fiyat yüzünden 20 bin kişi işsiz kalır''

MERKEL'DEN ERDOĞAN'A SÜRPRİZ CEVABI

Merkel'den Erdoğan'a sürpriz cevabı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki tam üyelik müzakerelerinin kesilip kesilmemesi konusunda, 16 Nisan'da yapılacak anayasa referandumunun sonucunun beklenmesi gerektiğini söyledi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Merkel, Passauer Neue Presse gazetesinin sorusuna, “Türkiye’deki referandum oylamasını ve diğer (etkenleri) beklemeliyiz” diye yanıt verdi.

Merkel, Avrupa Konseyi’nin anayasa uzmanlarının oluşturduğu Venedik Komisyonu’nun Türkiye’de yapılacak anayasa değişikliklerinin, “demokrasiyi tehlikeli biçimde geriletecek” nitelikte olduğunu belirtmesini çok ciddiye aldığını söyledi.

Reuters’ın haberine göre; Türkiye Venedik Komsiyonu’nun raporunu siyasi ve sübjektif olarak nitelemişti.

İNGİLTERE’NİN AB’DEN ÇIKIŞINDAN SONRA…

Almanya Başbakanı, bu hafta sonunda 60. yılını kutlayacak olan Avrupa Birliği’nden, İngiltere’den sonra çıkmak isteyecek başka ülke olmayacağını söyledi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, 29 Mart günü ülkesinin AB üyeliğinden çıkışının resmi sürecini başlatacak.

Merkel, başka ülkelerin de AB’den ayrılmasını bekleyip beklemediği sorusuna şöyle yanıt verdi: “Hayır. Elbette her ülkenin geleceğin nasıl şekilleneceğine dair faklı fikirleri var ancak ileriye dönük yolumuz belli: Daha çok işbirliği.”

Merkel işbirliği alanlarını savunma, AB’nin dış sınırlarının denetimi, ekonomik politika ve İslamcı militanlığa karşı mücadele olarak sıraladı.

Almanya Başbakanı, “Önümüzdeki yıllardaki görevimiz iki yönde ilerleyecek: Bir yandan İngiltere ile çıkış müzakereleri, diğer yandan 27 üyeli AB’nin gelecek için yeterli hale getirilmesi” dedi.

ERDOĞAN: 16 NİSAN’DAN SONRA SÜRPRİZ OLABİLİR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün CNN Türk’e verdiği mülakatta, Türkiye ile AB arasında yaşanan gerilimi değerlendirdi.

Ankara Yönetimi’nin AB’ye yönelik yeni adımlar atacağı sinyalini veren Erdoğan, “16 Nisan’dan sonra çok sürprizlerle karşılaşabilirler” dedi.

740
-
Topbaş, Erdoğan'ın uyarısından sonra harekete geçtiTopbaş, Erdoğan'ın uyarısından sonra harekete geçti
Deste deste parayla fotoğraf çektirmişti, tutuklandıDeste deste parayla fotoğraf çektirmişti, tutuklandı
''Eşimle ilişkisi vardı'' deyip bıçakladı''Eşimle ilişkisi vardı'' deyip bıçakladı
Bozdağ'dan bomba gibi sözler 'Bozdağ'dan bomba gibi sözler '
Almanya silah ambargosunu genişletiyorAlmanya silah ambargosunu genişletiyor
Rusya'dan S-400 için flaş açıklamaRusya'dan S-400 için flaş açıklama
İdo'dan motosiklet esprisiİdo'dan motosiklet esprisi
Türkiye, 3 milyon Suriyeli için kaç para harcadı ?Türkiye, 3 milyon Suriyeli için kaç para harcadı ?
Sosyal medyadan rica edince faturasını ödediSosyal medyadan rica edince faturasını ödedi
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS