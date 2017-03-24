Merkel'den Erdoğan'a sürpriz cevabı

Merkel, Passauer Neue Presse gazetesinin sorusuna, “Türkiye’deki referandum oylamasını ve diğer (etkenleri) beklemeliyiz” diye yanıt verdi.

Merkel, Avrupa Konseyi’nin anayasa uzmanlarının oluşturduğu Venedik Komisyonu’nun Türkiye’de yapılacak anayasa değişikliklerinin, “demokrasiyi tehlikeli biçimde geriletecek” nitelikte olduğunu belirtmesini çok ciddiye aldığını söyledi.

Reuters’ın haberine göre; Türkiye Venedik Komsiyonu’nun raporunu siyasi ve sübjektif olarak nitelemişti.

İNGİLTERE’NİN AB’DEN ÇIKIŞINDAN SONRA…

Almanya Başbakanı, bu hafta sonunda 60. yılını kutlayacak olan Avrupa Birliği’nden, İngiltere’den sonra çıkmak isteyecek başka ülke olmayacağını söyledi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, 29 Mart günü ülkesinin AB üyeliğinden çıkışının resmi sürecini başlatacak.

Merkel, başka ülkelerin de AB’den ayrılmasını bekleyip beklemediği sorusuna şöyle yanıt verdi: “Hayır. Elbette her ülkenin geleceğin nasıl şekilleneceğine dair faklı fikirleri var ancak ileriye dönük yolumuz belli: Daha çok işbirliği.”

Merkel işbirliği alanlarını savunma, AB’nin dış sınırlarının denetimi, ekonomik politika ve İslamcı militanlığa karşı mücadele olarak sıraladı.

Almanya Başbakanı, “Önümüzdeki yıllardaki görevimiz iki yönde ilerleyecek: Bir yandan İngiltere ile çıkış müzakereleri, diğer yandan 27 üyeli AB’nin gelecek için yeterli hale getirilmesi” dedi.

ERDOĞAN: 16 NİSAN’DAN SONRA SÜRPRİZ OLABİLİR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün CNN Türk’e verdiği mülakatta, Türkiye ile AB arasında yaşanan gerilimi değerlendirdi.

Ankara Yönetimi’nin AB’ye yönelik yeni adımlar atacağı sinyalini veren Erdoğan, “16 Nisan’dan sonra çok sürprizlerle karşılaşabilirler” dedi.