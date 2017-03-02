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MERKEL'DEN ERDOĞAN'I KIZDIRACAK SÖZLER

Merkel'den Erdoğan'ı kızdıracak sözler

Almanya Başbakanı Merkel, Die Welt gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel'in serbest bırakılmasını talep etti.

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Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel’in serbest bırakılmasını talep eden Almanya Başbakanı Angela Merkel, 'basın özgürlüğüne saygı' uyarısı yaptı.

Gözaltına alınan Die Welt gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel’in tutuklanmasına Almanya’da tepkiler sürüyor. Almanya Başbakanı Merkel, die Welt gazetesi muhabiri Yücel’in serbest bırakılmasını talep ederek, basın özgürlüğüne saygı gösterilmesi uyarısı yaptı. Mecklenburg Vorpommern eyaletinin Demmin kentinde geleneksel Kül Çarşambası konuşmasını yapan Merkel, “Bu akşam Türkiye’de tutuklu bulunan Deniz Yücel’i anıyor ve serbest bırakılmasını talep ediyoruz” şeklinde konuştu. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin lideri Merkel, federal hükümetin Yücel’in serbest bırakılması için elinden gelen her türlü çabayı göstereceğini ifade etti.

DW Türkçe’nin haberine göre, Başbakan Merkel, Yücel’in “kendi mesleğini icra etmekten başka bir şey yapmadığına” işaret ederek, bu nedenle serbest bırakılması gerektiğini vurguladı. Merkel, “Bağımsız gazetecilik var olabilmelidir, gazeteciler işlerini yapabilmelidir” şeklinde konuştu. Almanya’da basın özgürlüğünün önemine de vurgu yapan Merkel, “Almanya’da özgür ve bağımsız basının olması, bizim demokrasimizin bir parçasıdır ve rahatsız edici olsa bile hiçbir zaman için sorgulanamaz” dedi.

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