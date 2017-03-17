Merkel'den Erdoğan'ın sözlerine cevap

ABD Başkanı Doanld Trump ile bugün ilk yüz yüze görüşmesini yapacak olan Almanya Başbakanı Angela Merkel ziyaret öncesi Cumhurhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sert eleştirilerine yanıt verdi. Merkel "Bu provokasyon yarışında yer almaya niyetim yok" ifadelerini kullandı.

Merkel, Erdoğan'ın Türk bakanlara Almanya ve Hollanda'da referandum kampanyası yapma izni verilmemesinin ardından yaptığı sert eleştiriler üzerine, Türkiye ile karşılıklı provokasyonlara girmeyeceğini söyledi.

Erdoğan'ın Hollanda'ya yönelik açıklamalarına değinen Merkel, "Bu provokasyon yarışında yer almaya niyetim yok. Hakaretlerin sonlanması lazım" dedi.

'PKK'YA DESTEK SUÇLAMASI ABSÜRT'

Sputnik’in bölgesel gazete Saarbruecker Zeitung'dan aktardığı habere göre, gazeteye konuşan Merkel, Erdoğan'ın bu hafta, kendisinin PKK'yı desteklediği yolundaki suçlamasının da absürt olduğunu söyledi.

Erdoğan, planlanan bazı referandum kampanyalarını iptal etmesinden dolayı Almanya'yı 'faşist eylemlerde' bulunmakla suçlarken, Hollanda'nın yasağı sonrası da bu ülkeyi 'Nazi kalıntısı' olarak nitelemişti. Ayrıca Erdoğan, Merkel için ''Batı'nın gerçek yüzünü gösteriyorlar. Biz böyle görmek istemezdik. Almanya'nın Şansölyesi de Hollanda'nın yanında yer alıyor. Sana yazıklar olsun. Demek ki sen de aynı kafadasın.” ifadelerini kullanmıştı.

'KİMSEYE GELECEK İÇİN AÇIK ÇEK VERMİYORUZ'

Merkel, Almanya'da referandum düzenlemek isteyen Türk siyasetçilerin, kimin hangi nedenle katılacağını açıklamaları gerektiğini ve Alman yasaları ile Alman anayasası ilkelerine uymaları gerektiğini belirtti.

Merkel, "Ayrıca olayı her geçen gün yeniden değerlendiriyoruz ve kimseye gelecek için açık çek vermiyoruz" ifadesini kullandı.