MERKEL'DEN TÜRKİYE'YE ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Merkel'den Türkiye'ye övgü dolu sözler

Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye'den övgü dolu sözlerle bahsetti.

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'nin 3 milyon sığınmacı için çok şey yaptığını söyledi.

Merkel, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) en büyük gruba sahip olan Avrupa Halk Partisi'nin Malta’da düzenlenen toplantısında yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği’nde (AB) hatalar yapıldığını belirterek, AB'nin dış sınırlarını ve komşularını yeterince düşünmediğini ifade etti.

Avrupa'nın, komşusu Suriye konusunda insani sorumluluk taşıdığını vurgulayan Merkel, "Burada insani sorumluluğumuz yok mu diyeceğiz? Bu, Türkiye’nin, Ürdün’ün, Lübnan’ın sorumluluğu mu diyeceğiz? Gerçek şu ki, sığınmacı kamplarının finanse edilmesi konusunu görmezden geldik. Yeterince oraya bakmadık." dedi.

Bundan dolayı acil insani durumun oluştuğunu, bir çok şeyin ihmal edildiğinden ve Almanya'nın insani bir görev olduğu için sığınmacıları kabul ettiğini belirten Merkel, bunun doğru bir karar olduğunu dile getirdi.

Angela Merkel, Türkiye’nin sığınmacılar konusundaki çalışmalarını da överek, "Bu günlerde eleştiride bulunsak da Türkiye, 3 milyon sığınmacı için çok şey yaptı. Avrupa’nın bu konuda Türkiye’yi desteklemesi de doğrudur." ifadesini kullandı.

AA
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