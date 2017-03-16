Merkel'den Türkiye'yi kızdıracak sözler

Reuters’ın haberine göre; Merkel, “Hollanda bizim ortağımız, dostumuz ve komşumuz. Bu yüzden yüksek katılımın oldukça Avrupa yanlısı bir sonuç doğurmasından mutluyum” dedi.

Almanya Başbakanı Merkel, “Hollanda’nın Türkiye’den gelen ve bütünüyle kabul edilemez suçlamalara ve kınamalarına tolerans göstermek zorunda kalmasından birkaç gün sonra… Demokrasi için iyi bir gün” şeklinde konuştu.

Merkel daha önce de Türkiye ile yaşanan diplomatik krizle ilgili açıklamalarında Hollanda'ya destek çıkmıştı.

Habere göre, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de Hollanda’daki seçimlerin sonucundan memnuniyet duyduğunu söyledi.

RUTTE’YE TEBRİK TELEFONU

Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre, Almanya Başbakanı Merkel ayrıca Rutte'yi telefonla tebrik etti. Merkel'in sözcüsü Steffen Seibert sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Merkel'in Rutte'ye "Arkadaş, komşu ve Avrupalı olarak işbirliğine devam etmek için sabırsızlanıyorum" dediğini aktardı.

Merkel'in Almanya’da Eylül ayında yapılacak seçimlerindeki rakibi Sosyal Demokrat Partili Martin Schulz ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Geert Wilders Hollanda seçimlerini kazanamadı. Rahatladım. Ancak bizim açık ve özgür bir Avrupa için mücadeleye devam etmemiz gerekiyor."