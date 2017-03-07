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MERKEL'İ BÜYÜK KORKU SARDI

Merkel'i büyük korku sardı

Fransa'dan da yükselen "AB'den çıkalım" sesleri üzerine Almanya Başbakanı Merkel'i panik sardı.

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AB'nin geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel, "AB olarak ilerlemeye devam etmemiz gerekiyor. Zira ilerlemezsek kurduğumuz her şey yıkılabilir." dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, başkent Paris yakınlarındaki Versailles Sarayı'nda, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ve İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni'yi kabul etti.
 
Buradaki AB Dörtlü Gayriresmi Liderler Zirvesi sonrası yapılan ortak basın toplantısında konuşan Hollande, Avrupa Birliği'nin (AB) kuruluş anlaşması olan 1957 tarihli Roma Anlaşması'nın yıl dönümünden kaynaklanan perspektifle bir araya geldiklerini söyledi.
 
Sığınmacı sorununa saygın bir çözüm üretilmesine ihtiyaç olduğunu vurgulayan Hollande, "Hukuk devleti ve barış ortamının tehdit altında olduğu belirsizlikler çağında yaşıyoruz. Avrupa'nın birinci önceliği güvenliğini sağlamak olmalı. Risk ve tehditlere karşı dış sınırlarımızı korumalıyız." diye konuştu.
 
AB ülkelerinin geleceğe yönelik bir yol çizmesi gerektiğini belirten Hollande, "Halklarımızın bizden talebi, ilerlemeye, büyümeye ve geleceğin sanayisine dayalı bir Avrupa'nın kurulması yönünde. Birlik, tek tip olmak anlamına gelmiyor. Ülkelerin daha ileri gitmesi için farklı iş birliklerinin de yapılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.
 
Merkel: Her şey yıkılabilir
 
Merkel ise AB'ye üye ülkelerin sorumluluklarına dikkati çekerek, "AB olarak ilerlemeye devam etmemiz gerekiyor. Zira ilerlemezsek kurduğumuz her şey yıkılabilir. 27 üye ülke olarak AB'nin kuruluş ilkelerinin gereklerini yerine  getirmeyi sürdürmeliyiz." şeklinde konuştu.
 
Savunma konusunda AB ülkeleri arasında iş birliğinin geliştirilmesi  gerektiğini vurgulayan Merkel, "Küreselleşme ve iklim değişikliğinin getirdiği  sonuçlar, terörle mücadele ile sığınmacı akını konuları, güvenlik açısından önem  taşıyor. İç tehdit olarak artan işsizliğe dikkat etmek gerekiyor. AB, bir refah  birliği olmalı." değerlendirmesinde bulundu.
 
AB'nin küresel bir aktör olması gerektiğine işaret eden Merkel,  Afrika'nın daha fazla kalkınması için birliğin ortak strateji yürütmesine ihtiyaç  olduğunu da kaydetti.

AA
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