  • Merkel'i zorlayan Erdoğan sorusu
  • Bulgaristan, Milletvekili Aziz Babuşçu’ya ’giriş yasağı’ koydu
  • Yunanistan adalardaki sivillere silah eğitimine başladı
  • İngiliz Parlamentosu’ndan şok Türkiye raporu
  • Ailesiyle birlikte sokakta kalınca

MERKEL'İ ZORLAYAN ERDOĞAN SORUSU

Merkel'i zorlayan Erdoğan sorusu

Merkel, Alman "Passauer Neue Presse" gazetesine verdiği mülakatta, "Erdoğan'a yönelik ılımlı açıklamalarınızı daha ne kadar sürdüreceksiniz?" şeklindeki bir soruyu cevaplandırırken zorlandı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB'nin Türkiye ile sürdürdüğü üyelik müzakerelerinin geleceği konusunda, anayasa referandumundan sonra gelişmelere bakarak karar verilmesi gerektiğini söyledi.

Başbakan Merkel, Alman "Passauer Neue Presse" gazetesine verdiği mülakatta, "Erdoğan'a yönelik ılımlı açıklamalarınızı daha ne kadar sürdüreceksiniz?" şeklindeki bir soruya karşılık, önemli olanın ortaya çıkacak sonuç olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığım görüşmelerde her şeyi açıkça dile getiriyorum. Ancak Başbakan olarak Türkiye ile ilişkilerimizi jeopolitik açıdan ve burada Almanya'da bulunan milyonlarca Türk asıllı insanın birlikte yaşaması açısından da bir bütün olarak düşünüyorum." diye yanıtladı.

Nazi benzetmelerinin sona ermesi gerektiğini, aksi takdirde gelecekte atılabilecek bazı adımları saklı tuttuklarını dile getirdiğini hatırlatan Merkel, "Bu tür benzetmeler, Nasyonal Sosyalizmin dehşetini hafife aldığı için de yersizdir." dedi.

Gelişmeler sonucunda Türkiye ile sürdürülen AB üyelik müzakerelerinin sona erdirilip erdirilemeyeceğinin sorulması üzerine de Merkel, "Türkiye'deki referandumun sonucunu ve daha sonrasını da beklememiz gerekir. Türkiye'deki anayasa değişikliği planlarını büyük endişe ile karşılayan Avrupa Konseyinin Venedik Komisyonu kararını da çok ciddiye alıyoruz." şeklinde konuştu. 

TRT HABER

303
-
Bakan Eroğlu: ''PKK'yı onlar kurdu''Bakan Eroğlu: ''PKK'yı onlar kurdu''
Yunan basınından şoke eden iddiaYunan basınından şoke eden iddia
Bakan Çavuşoğlu Bulgar mevkidaşıyla görüştüBakan Çavuşoğlu Bulgar mevkidaşıyla görüştü
''Çılgın proje'' buraya yapılacak''Çılgın proje'' buraya yapılacak
Hamile kadın intihara kalkıştı !Hamile kadın intihara kalkıştı !
Kürtlerin bağımsızlı referandum tarihi belli olduKürtlerin bağımsızlı referandum tarihi belli oldu
''6 ay yaşar dediler'' metal yemek borusuyla hayata tutundu''6 ay yaşar dediler'' metal yemek borusuyla hayata tutundu
Türk lirasında yeni dönem başlıyorTürk lirasında yeni dönem başlıyor
En güzel kadınlar listesine giren 5 Türk güzeliEn güzel kadınlar listesine giren 5 Türk güzeli
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS