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MERKEL'İN PARTİSİ BİRİNCİ ÇIKTI

Merkel'in partisi birinci çıktı

Almanya'nın Saarland eyaletinde yapılan parlamento seçimlerini Başbakan Merkel'in partisi CDU kazandı.

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Almanya'nın en küçük eyaleti olan Saarland'da yapılan parlamento seçimlerini Başbakan Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik Partisi CDU kazandı.

Kesin olmayan resmi sonuçlara göre, CDU oyların yüzde 40,7'sini alarak, 51 sandalyeli Saarland Eyalet Parlamentosu'nda 24 milletvekili elde etti. Yüzde 29,6 oy alan Sosyal Demokrat Parti SPD parlamentoya 17 milletvekili sokabildi. Dört partinin parlamentoya girmeyi başardığı seçimlerde 12,9 oranında oy alan Sol Parti 7, Almanya için Alternatif Partisi AfD ise yüzde 6,2 oyla 3 milletvekilliği elde etti.

Yeşiller Partisi, Hür Demokrat Parti FDP ve Korsanlar partisi yüzde 5 olan seçim barajını geçemeyerek parlamento dışında kaldı.

Seçimin galibi CDU'lu Eyalet Başbakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'ın SPD ile koalisyonu sürdürmesi bekleniyor.

DHA
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