Merkel'in rakibi Schulz'dan Erdoğan'a şok tepki

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre Schulz, Almanya Başbakanı Merkel'i, "Sen de şu anda Nazi uygulamasını yapıyorsun. Kime? Almanya'daki benim Türk kardeşlerime veya oraya giden bakan kardeşlerime, milletvekili kardeşlerime" sözleriyle eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi.

Avrupa Parlamentosu Başkanı olduğu dönemde de Türkiye karşıtı söylemleriyle dikkat çeken Schulz, Alman televizyonu ARD'ye yaptığı açıklamada, "Dost bir ülkenin cumhurbaşkanının bu ülkenin başbakanını bu şekilde aşağılaması küstahlıktır” dedi. Schulz, "NATO üyesi ve AB üye adayı bir ülkenin devlet başkanının uluslararası diplomasi kurallarını çiğneyemeyeceğinin Erdoğan'a anlatılması gerektiğini, ancak onun bir devlet başkanına yakışmayan tutumunu sürdürdüğünü" söyledi.

Habere göre, Türk yetkililerin Almanya'da 'referandum kampanyası' düzenlemesine getirilen yasakları da desteklediğini ifade eden Schulz, "Diplomatik dokunulmazlığını parti politikası yapmakta kullananlara Almanya'da yer yoktur” dedi.

YÜZDE YÜZLE SEÇİLDİ

Schulz, SPD'nin dünkü kongresinde 605 delegenin tamamının oylarını alarak, parti genel başkanlığına seçildi.

İkinci Dünya Savaşı sonrası düzenlenen bir SPD kongresinde ilk kez bir siyasetçi bu oranda oy alarak genel başkan oldu. 24 Eylül genel seçimlerinde Hıristiyan Demokratların başbakan adayı Merkel'e karşı yarışacak olan Schulz oylamayla ilgili olarak, "Sanıyorum bu sonuç, başbakanlığı fethetme yolunda bir başlangıç” yorumunu yaptı.

Avrupa Parlamentosu eski Başkanı Schulz, Sosyal Demokratların 24 Eylül'de yapılacak seçimlerde sandıktan birinci parti olarak çıkma hedefini de tekrarladı. Schulz Hıristiyan Demokratlar, Yeşiller ve Sol Parti ile koalisyon olasılıkları üzerine ise herhangi bir açıklamada bulunmadı.

SPD'NİN OYLARINI YÜZDE 10 ARTIRDI

SPD eski Genel Başkanı Sigmar Gabriel Ocak ayı sonunda ekonomi bakanlığından dışişleri bakanlığına geçmiş ve genel başkanlık görevinden de Schulz lehine çekilmişti. Anketlere göre, Schulz'un Sosyal Demokratların başbakan adayı olmasıyla partinin oylarında yüzde 10'luk bir artış görüldü.

SON ANKETE GÖRE SCHULZ, MERKEL'İ KOLTUĞUNDAN EDEBİLİR

Alman Bild am Sonntag gazetesinde dün yayımlanan ankette, Merkel liderliğindeki muhafazakârların oyları yüzde 33, SPD'ye destek ise yüzde 32 olarak aktarıldı.

Emnid şirketi tarafından yapılan ankete göre, hem Sol Parti hem de Yeşiller'in oyu yüzde 8 olarak görüldü. Gazete, SPD'nin bu iki partiyle ittifak kurması halinde yüzde 48'lik oy oranına ulaşarak, koalisyon hükümeti için gerekli vekil sayısını sağlayabileceğini belirtti.