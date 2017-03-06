Merkel'in sözcüsünden flaş Türkiye açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in sözcüsü, Ankara-Berlin ilişkileri konusunda açıklamada bulundu.

Reuters'ın haberine göre, sözcü Steffen Seibert, "sakin ve mantıklı kalması gerektiğini" söyledi.

Seibert, "Almanya Ve Türkiye gereksiz eleştirilerden kaçınmalı" ifadesini kullandı.

Türk bakanların Almanya'da konuşmasına izin verilmemesini Nazi dönemi uygulamalarına benzeten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine de yorum getiren Seibert; bu tarz kıyaslamaların, Nazilerin işlediği suçların önemini azalttığını savundu. Seibert, Alman hükümetinin, bu benzetmeye "şiddetle reddettiğini" belirtti.