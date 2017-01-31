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MERKEZ BANKASI ENFLASYON TAHMİNİNİ AÇIKLADI !

Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı !

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, enflasyon beklentilerini açıkladı.

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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, "Enflasyonun 2017 yılında yüzde 8 olarak gerçekleşeceğini, 2018 yılında ise yüzde 6'ya geriledikten sonra, 2019 yılında yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya, "Enflasyon Raporu 2017-1" tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu. Enflasyon ve çıktı açığı tahminlerini aktaran Çetinkaya, "Enflasyonu düşürmeye odaklı ve sıkı bir para politikası duruşu altında, enflasyonun orta vadeli yüzde 5'lik hedefe kademeli olarak yakınsayacağını tahmin ediyoruz. Enflasyonun 2017 yılında yüzde 8 olarak gerçekleşeceğini, 2018 yılında ise yüzde 6'ya geriledikten sonra, 2019 yılında yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz. Grafikte, tahminleri yüzde 70 olasılıkla gerçekleşmesini öngördüğümüz aralıklar itibariyle görüyorsunuz. 2017 yılı sonunda orta noktası yüzde 8 olmak üzere yüzde 6,6 ile yüzde 9,4 aralığında, 2018 yılı sonunda ise orta noktası yüzde 6 olmak üzere yüzde 4,2 ile yüzde 7,8 aralığında bir tahmin paylaşıyoruz. 2017 ve 2018 yıl sonu enflasyon tahminlerimizi, Ekim enflasyon raporuna göre sırasıyla 1,5 puan ve 1 puan yukarı yönlü güncelledik" diye konuştu.

İHA
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