Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası politika faizini yüzde 8.0'de, marjinal fonlama oranını yüzde 9.25, borçlanma faiz oranını yüzde 7.25 düzeyinde sabit tuttu. Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, borç verme faiz oranını yüzde 11.0'den yüzde 11.75'e yükseltti.

FAİZ KARARI SONRASI DOLAR GERİLEDİ

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) TL'yi pozitif etkileyen kararının ardından Merkez Bankası'nın (TCMB) da geç likidite penceresinde (GLP) 75 baz puan artışa gitmesiyle dolar/TL düşüşünü sürdürdü.

Fed'in dün geceki kararıyla 3.72'li seviyelerden 3.67'li seviyelere kadar gerileyen dolar/TL, TCMB kararı öncesinde ise 3.6660 seviyesinde işlem görüyordu.

Dolar/TL TCMB kararı ardından 3.6332'ye kadar geriledikten sonra saat 1422 itibarıyla 3.6465/3.6476 seviyesinde işlem görüyor.

TCMB geç likidite penceresi (GLP) borç verme faizini 75 baz puan ile beklentilerin altında artırarak yüzde 11.75'e yükseltirken, diğer faizlerde değişiklik yapmadı.

PPK'da bir haftalık repo faizini yüzde 8, faiz koridorunun üst bandı olan gecelik borç verme faizini yüzde 9.25, faiz koridorunun alt bandı olan gecelik borçlanma faizini de yüzde 7.25 seviyesinde sabit tutuldu.

PPK'nın Karar metninde yer alan ifadeler şu şekilde:

"Para Politikası Kurulu (Kurul), Merkez Bankası bünyesindeki Bankalararası Para Piyasası ve Borsa İstanbul Repo–Ters Repo Pazarlarında uygulanmakta olan faiz oranları ile bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının aşağıdaki gibi belirlenmesine karar vermiştir:

a) Gecelik faiz oranları: Marjinal fonlama oranı yüzde 9,25, Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 7,25 düzeyinde sabit tutulmuştur.

b) Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 8’de sabit tutulmuştur.

c) Geç Likidite Penceresi faiz oranları: Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası’nda saat 16.00–17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0 düzeyinde sabit tutulurken borç verme faiz oranı yüzde 11’den yüzde 11,75’e yükseltilmiştir.

Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetin kademeli bir toparlanma sergilediğine işaret etmektedir. İç talep göreli olarak daha zayıf seyrederken Avrupa Birliği ülkelerinin talebindeki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürmektedir. Alınan destekleyici teşvik ve tedbirlerin katkısıyla iktisadi faaliyetteki ılımlı toparlanma eğiliminin devam etmesi beklenmektedir. Kurul, yapısal reformların uygulamaya geçirilmesinin büyüme potansiyelini önemli ölçüde artırabileceğini değerlendirmektedir.

Son aylarda yaşanan maliyet yönlü gelişmeler ve gıda fiyatlarındaki oynaklık enflasyonun hızlı bir yükseliş göstermesine neden olmuştur. Döviz kuru hareketlerinin gecikmeli yansımaları ve işlenmemiş gıda fiyatlarındaki baz etkisi nedeniyle kısa vadede enflasyondaki belirgin yükselişin devam edebileceği öngörülmektedir. Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümündeki bozulmayı sınırlamak amacıyla parasal sıkılaştırmanın güçlendirilmesine karar vermiştir.

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş sürdürülecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir.