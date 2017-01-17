Merkez Bankası'ndan "döviz" kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, uygulanmakta olan para ve kur politikası çerçevesinde Türk lirası ve döviz likiditesi yönetimindeki esnekliğin ve araç çeşitliliğinin artırılması amacıyla Türk lirası depoları karşılığı döviz depoları piyasasının açılmasına karar verdi.
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