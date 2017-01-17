MERKEZ BANKASI'NDAN "DÖVİZ" KARARI

Merkez Bankası'ndan "döviz" kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, "döviz depoları" hakkında yeni bir karar aldı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, uygulanmakta olan para ve kur politikası çerçevesinde Türk lirası ve döviz likiditesi yönetimindeki esnekliğin ve araç çeşitliliğinin artırılması amacıyla Türk lirası depoları karşılığı döviz depoları piyasasının açılmasına karar verdi.

553
Reina saldırganının yakalandığı operasyonu anlattılarReina saldırganının yakalandığı operasyonu anlattılar
Profesörle hastanın taciz ve parmak koparma davasıProfesörle hastanın taciz ve parmak koparma davası
Mete Yarar'dan ''Reina saldırganı'' açıklamasıMete Yarar'dan ''Reina saldırganı'' açıklaması
Merkel ve Trump arasında tartışma !Merkel ve Trump arasında tartışma !
Reina canisinin yakalandığı operasyondan görüntülerReina canisinin yakalandığı operasyondan görüntüler
''Irak ve Suriye’de makas değiştiriyoruz''''Irak ve Suriye’de makas değiştiriyoruz''
Fuhuş pazarlığı yapan kadınlara suçüstüFuhuş pazarlığı yapan kadınlara suçüstü
Belediye binasında yangınBelediye binasında yangın
Reina saldırganı nasıl yakalandı ?Reina saldırganı nasıl yakalandı ?
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS