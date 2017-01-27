MERKEZ BANKASI'NDAN KUR AÇIKLAMASI

Merkez Bankası'ndan kur açıklaması

Merkez Bankası, Twitter hesabından kur oynaklığının azaldığını açıkladı.

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Merkez Bankası'nın Twitter hesabından, "Merkez Bankası sıkı para politikası duruşuna devam ediyor, Merkez Bankası'nın sıkı duruşu ile kur oynaklığı azalıyor. Merkez Bankası'nın sıkı duruşu ile getiri eğrisi yataylaştı" açıklamaları yapıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) sıkı para  politikası duruşunu devam ettirdiğini ve buna bağlı olarak kurlardaki oynaklığın  azaldığını bildirdi. 

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TCMB'nin resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımlara göre, 10  Ocak'ta yüzde 8,3 seviyesinde olan ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti, uygulanan  sıkı para politikası ile 27 Ocak itibarıyla yüzde 10,3'e yükseldi.

TL depo karşılığı döviz depo ihalelerine devam edildiğini de aktaran  TCMB, uygulanan sıkı duruş ile kur oynaklığının yüzde 24'ten yüzde 18  seviyelerine kadar gerilediğini ifade etti.

Ayrıca Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) getiri eğrisinin de  yataylaştığını kaydeden TCMB, 5 yıl vadeli tahvil faizi ile BIST gecelik  bankalararası repo kapanış faizi farkının 12 Ocak'ta bu yana hızla gerilediği ve  sıfıra yaklaştığını bildirildi.

AA
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