Mermer fabrikasında inanılmaz olay: 2 ölü

Sivas'ta çalıştıkları mermer fabrikasında, mermer bloklar arasında sıkışan 34 yaşındaki Fatih Demir ile 25 yaşındaki Sinan Almacı yaşamını yitirdi.

Olay Sivas-Erzincan Karayolu üzerindeki, Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir mermer fabrikasında sabahın erken saatlerinde meydana geldi. Fabrikada işçi olarak çalışan Fatih Demir ve Sinan Almacı, iddiaya göre taşıyıcı kasnağın kırılması sonucu büyük boyutlardaki mermer blokların arasında sıkıştı. Diğer işçilerin durumu fark etmesi üzerine bulundukları yerden çıkarılan yaralılardan Fatih Demir Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde, Sinan Almacı ise Numune Hastanesi’nde tedaviye alındı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan her iki işçi de yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Sivas'ta mermer blokları arasında sıkışan işçiler Fatih Demir ile Sinan Almacı'nın hayatını kaybettiği kaza, fabrikanın güvenlik kameralarına yansıdı. Saat 05.32 sıralarında kaydedilen görüntülerde, mermer blokların taşınması sırasında devrilen bir bloğun, işçilerden birini sıkıştırdığı görülüyor. Diğer işçi de arkadaşına yardım etmek için araya giriyor. Bu sırada diğer bloklar peş peşe devrilip işçileri sıkıştırıyor.

Fatih Demir ile Sinan Almacı'nın sabah vardiyası değişimine gelen arkadaşları tarafından fark edilerek yaralı kurtarıldıkları, kaldırıldıkları hastanede mermerlerin oluşturduğu basınç nedeni ile oluşan iç kanama sonucu yaşamlarını yitirdikleri belirtildi.

İki işçiye Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde otopsi işlemi yapıldı. Bu sırada morg kapısında bekleyen yakınlarının büyük üzüntü yaşadığı görüldü.