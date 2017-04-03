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MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DE DOLANDIRILDI

Mersin Büyükşehir Belediyesi de dolandırıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının özlük bilgileri, dolandırıcıların eline geçti.

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Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kadrolu 2 bin 800 personelinin özlük dosyası bilgileri, telefon dolandırıcılığı sistemi ile başkaları tarafından ele geçirildi.

7 Mart günü İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Ayhan Eker'i, cep telefonundan arayan ve adının Mustafa olduğunu söyleyen kişi, Fethullahçı Terör Örgütü mensuplarının haberleşme ağı olarak kullandığı Bylock araştırması için, personelin tamamının TC kimlik ve cep telefonu numarasını içerir listenin güncellenerek acilen verilmesini istedi. Daire Başkanı Eker hiçbir araştırma yapmadan ve resmi bir yazı da istemeden kadrolu 2 bin 800 memur ve işçinin bilgilerini cep telefonu ile WhatsApp üzerinden ilgili kişiye geçti. Arkasından emniyet bünyesinde yaptırdığı araştırmada ise bu isteğin herhangi bir bir resmi makamdan yapılmadığı ortaya çıktı. Telefon kaydının Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'nde çıktığı ve sahte belgelerle edinildiği anlaşıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, personel bilgilerinin ele geçirilmesiyle ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu, Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca da açılan idari soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

DHA
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