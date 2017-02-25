  • Amerika'dan teröristlere alçak yardım
  • Gökçek'ten bomba iddia !
  • AK Parti referandum startını verdi !
  • On binlerce dijital veri inceleniyor !
  • İstifasına neden olmuştu ! Adı yeni bir listede...

MERSİN ŞEHİR HASTANESİNDE İLK BEBEK HEYECANI

Mersin Şehir Hastanesinde ilk bebek heyecanı

Kamu-özel sektör iş birliğiyle yaptırılan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım'ın katılımıyla hizmete açılan Mersin Şehir Hastanesinde ilk doğum gerçekleşti.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Kamu-özel sektör iş birliğiyle yaptırılan ve açılışı 3 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştirilen Mersin Şehir Hastanesinde ilk bebek dünyaya geldi.

Özgül (23) ve Mahmut (27) Nar çiftinin 3 kilo 850 gram doğan Muhammet Miraç adını verdikleri çocukları, hastanede dünyaya gelen ilk bebek oldu.

Mersin Şehir Hastanesi Yöneticisi Recep Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğumun "sancı, doğum, lohusalık" odaları olan LDRP'de gerçekleştiğini söyledi.

Şehir hastanelerinin önemine değinen Aydın, "Cumhurbaşkanımızın 14 yıllık hayalim dediği projenin ilk uygulaması olan Mersin Şehir Hastanesinde ilk doğumunu gerçekleştirdik. Hastamız geldi, doğum sancısını LDRP odasında çekti, doğumu da aynı yerde oldu. Şu an doğum sonrasında da gayet mutlu ağrısız bir şekilde yine bu odada yatmakta. Bunun gibi şu an 26 LDRP odamız var. Biz bugün çok mutluyuz ilk doğumu gerçekleştirdik. Hastanemiz nice doğumlara ev sahipliği yapacaktır." diye konuştu.

Anne Özgül Nar, bebeğini kucağına almaktan dolayı mutluluk duyduğunu, hastanede kendilerine her türlü imkanının sağlandığını dile getirdi.

Baba Mahmut Nar da hastanenin yapımında emeği geçenlere teşekkür ettiklerini, ikinci kez baba olmanın heyecanını yaşadığını kaydetti.

Hastane yönetimi çifte doğum hediyesi olarak çeyrek altın hediye etti.

AA
314
-
Ivana Sert yürek hoplattıIvana Sert yürek hoplattı
Darbe sanığı yarbaylar birbirine girdiDarbe sanığı yarbaylar birbirine girdi
"Halka ilk kez soruluyor...""Halka ilk kez soruluyor..."
Yazdıkları senaryo başlarına iş açtıYazdıkları senaryo başlarına iş açtı
Polisi şehit eden darbeci o çıktı !Polisi şehit eden darbeci o çıktı !
Erbakan'ı anma gecesine büyük sürprizErbakan'ı anma gecesine büyük sürpriz
Yunanistan'dan bir skandal daha !Yunanistan'dan bir skandal daha !
Orta sahada cep telefonu bulunduOrta sahada cep telefonu bulundu
Cin duasıyla define avı !Cin duasıyla define avı !
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS