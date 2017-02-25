Mersin Şehir Hastanesinde ilk bebek heyecanı

Kamu-özel sektör iş birliğiyle yaptırılan ve açılışı 3 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştirilen Mersin Şehir Hastanesinde ilk bebek dünyaya geldi.

Özgül (23) ve Mahmut (27) Nar çiftinin 3 kilo 850 gram doğan Muhammet Miraç adını verdikleri çocukları, hastanede dünyaya gelen ilk bebek oldu.

Mersin Şehir Hastanesi Yöneticisi Recep Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğumun "sancı, doğum, lohusalık" odaları olan LDRP'de gerçekleştiğini söyledi.

Şehir hastanelerinin önemine değinen Aydın, "Cumhurbaşkanımızın 14 yıllık hayalim dediği projenin ilk uygulaması olan Mersin Şehir Hastanesinde ilk doğumunu gerçekleştirdik. Hastamız geldi, doğum sancısını LDRP odasında çekti, doğumu da aynı yerde oldu. Şu an doğum sonrasında da gayet mutlu ağrısız bir şekilde yine bu odada yatmakta. Bunun gibi şu an 26 LDRP odamız var. Biz bugün çok mutluyuz ilk doğumu gerçekleştirdik. Hastanemiz nice doğumlara ev sahipliği yapacaktır." diye konuştu.

Anne Özgül Nar, bebeğini kucağına almaktan dolayı mutluluk duyduğunu, hastanede kendilerine her türlü imkanının sağlandığını dile getirdi.

Baba Mahmut Nar da hastanenin yapımında emeği geçenlere teşekkür ettiklerini, ikinci kez baba olmanın heyecanını yaşadığını kaydetti.

Hastane yönetimi çifte doğum hediyesi olarak çeyrek altın hediye etti.