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MERSİN'DE FACİAYA RAMAK KALA...

Mersin'de faciaya ramak kala...

Mersin'de akaryakıt tankerlerinin bulunduğu alanda çıkan yangın çıktı.

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Mersin'de akaryakıt tankerlerinin bulunduğu alanda çıkan yangın korkulu anlar yaşattı. Alevlere kısa sürede müdahale ederek söndüren itfaiye ekipleri, olası bir patlamanın önüne geçmiş oldu.

Merkez Akdeniz İlçesi'nde bulunan, bahçe içerisinde duvarlarla çevrilmiş akaryakıt tankerleri ile dolu alanda, sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kemal Acar adına kayıtlı, yakıt çalışmalarının yapıldığı anlaşılan alandan yükselen alevlere Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yakıt tankerlerinin doluluk oranını belirleyemeyen itfaiye, boş olsa dahi tankerlerin içerisinde sıkışmış gaz olabileceği ihtimali üzerine güvenlik önlemi alarak çalışma yaptı. Alevlere kısa sürede müdahale ederek söndüren ekipler, olası bir patlamanın da önüne geçmiş oldu. Korkulu anlar yaşanmasına sebep olan yangın itfaiyenin gayretli çalışmalarının ardından söndürülürken, başlatılan soruşturma sürüyor.

Mersin'de faciaya ramak kala...

DHA
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