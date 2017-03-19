  • Mersin'de Meral Akşener gerginliği
  • ''Kılıçdaroğlu gizlice evet diyecek''
  • Bakırköy'de nevruz alarmı ! Metro kapatıldı
  • Levent Nazifoğlu istifa etti
  • Şimşek açıkladı ! Yüzde 30 indirim müjdesi
CANLI MAÇANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ / KADROLAR AÇIKLANDI

MERSİN'DE MERAL AKŞENER GERGİNLİĞİ

Mersin'de Meral Akşener gerginliği

Referandum çalışması için Mersin'e gelen Meral Akşener'e 100 kişilik bir grup tepki gösterdi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Meral Akşener, referandum çalışması için Mersin'e geldi. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını taşıyan 100 kişilik bir grup tepki gösterdi.

Ülkü Ocakları üyelerinden oluşan yaklaşık 100 kişi, ellerinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin fotoğrafının da bulunduğu ’Bulmak isterseniz şeref ve izzet, ille Devlet ille Devlet’ yazılı pankart taşıyarak eylem yaptı.

Akşenir’in programının yapılacağı Yenişehir Kültür Merkezi’ne girmek isteyen grubun önü, binaya 400 metre kala Çevik Kuvvet polisi tarafından barikat kurularak kesildi.

Grubun geçişine izin vermeyen güvenlikten sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı İdris Yılmaz, Ülkü Ocakları İl Başkanı Gökhan Demir’i dağılmaları yönünde ikna etmeye çalıştı. Bir süre sonra, ’Lidere sadakat şerefimizdir’ sloganı atan grup, alandan uzaklaşarak dağıldı.

Dışarıda protesto gösterisinin sürdüğü dakikalarda Akşener, salonda referanduma ilişkin konuşma yaptı.

DHA
698
-
Tuğla ile 'hayır' yazan işçiden şok sözlerTuğla ile 'hayır' yazan işçiden şok sözler
Almanya yine bir skandala imza attıAlmanya yine bir skandala imza attı
Bulgaristan, Türkiye sınırını tamamen kapatıyorBulgaristan, Türkiye sınırını tamamen kapatıyor
Eski CHP'li vekilden CHP hakkında şok sözlerEski CHP'li vekilden CHP hakkında şok sözler
Erdoğan o ismi bir an olsun yalnız bırakmadıErdoğan o ismi bir an olsun yalnız bırakmadı
15 Temmuz'dan sonra TSK'dan kaç kişi atıldı ?15 Temmuz'dan sonra TSK'dan kaç kişi atıldı ?
IŞİD halifesinin karargahı kuşatıldıIŞİD halifesinin karargahı kuşatıldı
Zeybekçi'den CHP ile ilgili şok sözlerZeybekçi'den CHP ile ilgili şok sözler
Bitlis'ten gelen fotoğraf herkesi şaşırttıBitlis'ten gelen fotoğraf herkesi şaşırttı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS