  • Gezi olaylarındaki ''palalı'' hapsi boyladı
  • MERSİN'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ
  • Mehmetçik PKK'nın yuvalandığı dağa operasyon düzenledi
  • Suikast zanlılarından şoke eden ifadeler !
  • Almanya'da diplomatik kriz !
YEREL HABERLER
Mersin Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

MERSİN'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

MERSİN'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Mersin'de dün akşamdan bu yana devam eden şiddetli yağıştan dolayı okullar bugün tatil edildi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Mersin'de dün akşamdan bu yana devam eden şiddetli yağış nedeniyle il merkezi ve tüm ilçelerde eğitime bugün ara verildi.

Mersin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik veriler ışığında sürmesi beklenen yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara önlem olması amacıyla il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okulların bugün tatil edildiği bildirildi.

Öte yandan, kentte gece boyu süren sağanağın yanı sıra rüzgar etkili oldu.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ DE TATİL İLAN ETTİ

Mersin'de dün akşamdan bu yana devam eden şiddetli yağış nedeniyle Mersin Üniversitesinde de eğitime bugün ara verildi.

Rektörlük tarafından üniversitenin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları nedeniyle 3 Mart Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

AA
559
-
Fuhuştan yakalandı, Polis mesleğini öğrenince şok olduFuhuştan yakalandı, Polis mesleğini öğrenince şok oldu
O davanın savcısına tenzil-i rütbeO davanın savcısına tenzil-i rütbe
YPG oradan çekildi, harita değiştiYPG oradan çekildi, harita değişti
İkametgah belgesi e-Devlet'ten alınabilecek !İkametgah belgesi e-Devlet'ten alınabilecek !
Halk otobüsünde tecavüz olayında tartışma yaratan detayHalk otobüsünde tecavüz olayında tartışma yaratan detay
Adnan Hoca´nın kediciklerinin eski halleriAdnan Hoca´nın kediciklerinin eski halleri
İETT otobüsü karıştı: ''Nisan’a kadar lan sizin sonunuz''İETT otobüsü karıştı: ''Nisan’a kadar lan sizin sonunuz''
FETÖ üyeleri bağ evinde toplantı yaparken yakalandıFETÖ üyeleri bağ evinde toplantı yaparken yakalandı
ABD'nin Münbiç pozuna şok cevapABD'nin Münbiç pozuna şok cevap
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS