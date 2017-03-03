MERSİN'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Mersin'de dün akşamdan bu yana devam eden şiddetli yağış nedeniyle il merkezi ve tüm ilçelerde eğitime bugün ara verildi.

Mersin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik veriler ışığında sürmesi beklenen yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara önlem olması amacıyla il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okulların bugün tatil edildiği bildirildi.

Öte yandan, kentte gece boyu süren sağanağın yanı sıra rüzgar etkili oldu.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ DE TATİL İLAN ETTİ

Mersin'de dün akşamdan bu yana devam eden şiddetli yağış nedeniyle Mersin Üniversitesinde de eğitime bugün ara verildi.

Rektörlük tarafından üniversitenin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları nedeniyle 3 Mart Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.