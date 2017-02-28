Mersin'i kana bulayacaklardı !

Mersin'de ekonomik tesisler, kamu kurumları ve önemli kişilere yönelik sabotaj eylemi hazırlığında olan 1 PKK'lı terörist ile ona yardım yataklık yapan 7 kişiyi gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şırnak kırsalından bir teröristin eylem için Mersin'e geleceğinin bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen polis, Şırnak kırsalından gelen 23 yaşındaki M.S.'nin merkez Yenişehir İlçesi'ne bağlı Çiftlikköy Mahallesi'nde bir evde kaldığını belirledi. Cumhuriyet Savcılıktan alınan izinle eve operasyon düzenleyen ekipler, M.S.'yi kıskıvrak yakaladı. Ekipler, ayrıca teröriste yardım ve yataklık eden A.K., H.A., M.Z.B., H.A., R.Ş., S.E. ve B.E.'yi gözaltına aldı. M.S.'nin Kuzey Irak'ta bomba eğitimi aldığı ve Şırnak kırsalından Mersin'e gelerek ekonomik tesisler, kamu kurumları ve önemli kişilere yönelik sabotaj eylemi hazırlığında olduğunu belirlendi.

Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan M.S. başta olmak 2'si kadın toplam 8 kişiyi yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.