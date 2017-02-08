Merve Kavakçı'nın eşi de ihraç edildi

Prof. Cihangir İslam, başörtülü ilk milletvekili olarak Fazilet Partisi'nden Meclis'e giren Merve Kavakçı'nın da eşi. İslam ve Kavakçı 2010 yılında dünyaevine girmişti. Merve Kavakçı'nın kardeşi Ravza Kavakçı, halen AK Parti milletvekili olarak TBMM'de görev yapıyor. İslam aynı zamanda AK Partili bir vekilin de eniştesi. Cihangir İslam aynı zamanda eski Aile Bakanı AK Partili Ayşenur İslam'ın da kayınbiraderi.

Twitter hesabından ihraç edildiğini duyuran İslam, "90'lı yıllarda üç kez Ankara Üniversitesi tarafından atılmıştım. Dördüncüsü de aynı nedenle ve AKP İktidarı tarafından" mesajını yazdı. İslam, ikinci akademisyenler bildirisine de imza attığını ve soruşturmaya rağmen bu imzasını çekmediğini de mesajına ekledi.