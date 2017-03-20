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MERYEL UZERLİ TESETTÜRE GİRDİ

Meryel Uzerli tesettüre girdi

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli tesettürlü videosunu Instagram hesabından paylaştı.

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Türkiye’de oynadığı dizi ve sinemalarda gür ve uzun sarı saçları ile görmeye alıştığımız Uzerli, tesettürlü videosunu Instagram sayfasından paylaştı. Videoyu görenler ilk olarak güzel yıldızın kapandığını ve tesettüre girdiğini düşündü ama gerçek öyle değildi.

Meryem Uzerli, Suudi Arabistan’a üç günlük bir seyahata gideceği için kapandı. Başını kapatıp Instagram hesabından bu geziyi haber veren güzel yıldız, hayranlarının büyük beğenisini aldı. Güzel yıldızın ülkelerine geleceği haberi Arap hayranlarını çok sevindirdi.,

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