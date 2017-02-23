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MERYEM UZERLİ PİLOTLARI YAKTI !

Meryem Uzerli pilotları yaktı !

Meryem Uzerli, bir seyahatinde kokpite girip pilotlarla selfie çekti. Uzerli'nin selfiesi pilotlara pahalıya patladı.

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Barcelona'da top koşturan Arda Turan'ın 2015'te kokpite girip fotoğraf çektirmesinin ardından bir diğer ünlü isim Meryem Uzerli de pilotları yaktı.

Takvim'de yer alan habere göre İstanbul ile Berlin arasında mekik dokuyan ünlü oyuncu, bir seyahatinde kokpite girip pilotlarla selfie çekti.

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Sosyal medyada ortaya çıkan bu kare, pilotların kural ihlali yaptığını da gözler önüne serdi.

Havacılık kurallarına göre kokpite uçuş ekibi dışında birini alan pilota 2 bin 500 TL'ye kadar para cezası kesiliyor.

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