  • Trump'tan olay karar ! Listede İstanbul da var
  • AK Partili eski bakanların toplantısına Bülent Arınç damgası
  • Mide bulandıran tecavüz ! 13 yaşındaki iki çocuk hamile
  • PKK sığınağında ısı güdümlü füze bulundu
  • Merkel'den Türk liderlere Nazi yanıtı

MESUT KOMİSER VARINI YOĞUNU BURAYA HARCADI

Mesut komiser varını yoğunu buraya harcadı

Ünlü oyuncu Şevket Çoruh 22 yıllık kazancını "Baba Sahne" için harcadı. Baba Sahne, 1 Nisan’da kapılarını açacak.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Yıllardır bir tiyatro açmayı planlayan ünlü oyuncu, hayalini gerçekleştirmek için varını yoğunu sattı.  Tutkunu olduğu 7 klasik otomobilini, 3 evini elden çıkarıp 7 milyon TL kredi çeken Çoruh, işe Kadıköy’deki eski bir sinemanın mülkünü satın alarak başladı.

Harabe halindeki sinemayı sıfırdan tiyatroya dönüştüren Şevket Çoruh, Baba Sahne adını verdiği mekân için toplamda 17 milyon TL harcadı. 

1-454.jpeg

İnşaat ve dekorasyon masrafları planladığından fazla tuttuğu için ünlü oyuncu, tiyatronun açılışını 18 ay ertelemek zorunda kaldı. 

Hazırlıkları tamamlanmak üzere olan Baba Sahne, 1 Nisan’da kapılarını açacak.

Habertürk
332
-
Erdoğan'ı protesto edip salondan çıktılarıErdoğan'ı protesto edip salondan çıktıları
Aşık Veysel'in oğlu son isteğini açıkladıAşık Veysel'in oğlu son isteğini açıkladı
''AK Parti'de kariyerin yolu Gülen'den geçerdi''''AK Parti'de kariyerin yolu Gülen'den geçerdi''
Fuhuş için anlaştığı kadını boğarak öldürdüFuhuş için anlaştığı kadını boğarak öldürdü
Rusya ile İsrail karşı karşıya geldi !Rusya ile İsrail karşı karşıya geldi !
Samsunlu matematik öğretmeninden görülmemiş iddiaSamsunlu matematik öğretmeninden görülmemiş iddia
İşte Erdoğan'ın bahsettiği kadın esnafİşte Erdoğan'ın bahsettiği kadın esnaf
Edirne Valiliği Özel Kalem Müdürü, Bulgaristan'dan sınır dışı edildiEdirne Valiliği Özel Kalem Müdürü, Bulgaristan'dan sınır dışı edildi
Dünyanın en hızlı büyüyen dini İslam!Dünyanın en hızlı büyüyen dini İslam!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS