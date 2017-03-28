Metal dedektörü , alan tarama cihazları ve altın arama makinesi denildiğinde akla ilk ‘’define işaretleri ve define avcıları’’ gelmektedir. Yüzyıllar öncesine dayanan define avcılığı, günümüz şartlarını göz önünde bulundurduğumuzda son derece farklı boyutlara taşınmıştır.

Altın arama ve alan tarama gibi çok yönlü araştırmalarda kullanılan metal dedektörü ve alan tarama cihazları, dedektör teknolojisinin de ileri seviyelere çıkmasıyla çok farklı bir pozisyona gelmiştir. Define avcılarının araştırma ve kazı aşamalarında vazgeçemediği cihazlar olan, metal dedektörü ve alan tarama dedektörleri, milenyumdan sonra ciddi boyutlara gelen teknolojiyle beraber farklı özelliklerle donatılmıştır. Metal dedektörü denildiğinde define avcılarının aklına gelen markaları şu şekilde sıralayabiliriz;

Garrett Dedektör

Minelab Dedektör

Pimax Dedektör

ACE Dedektörler

DRS Dedektör

Yukarıda yazılı markalar, dünya üzerinde en fazla tercih edilen ve marka olarak nitelendirilen ürünleri satan şirketlerdir. Bunların dışında, dedektör sektöründe söz sahibi olan farklı markalar da yer almaktadır. Metal dedektörü cihazlarının nasıl çalıştığını da merak edenler için aşağıda yer alan makalemizi hazırladık.

Metal Dedektörü Nasıl Çalışır?

Metal dedektörleri benzersiz bir cihazdır ancak bunları kullanmadığınız sürece çok şey bilmek çok zor olabilir. Bilgisayar veya enstrüman gibi diğer öğelerden farklı olarak, belirli bir yere götürüp seçtiğiniz kara ve topraklarda av yapana kadar dedektörünüzden nelerin kaçacağını gerçekten bilemezsiniz. Keşif Algılama Keşfine Hoş Geldiniz

Bu nedenle, yalnızca size metal dedektörü (ve genel olarak algılama hobisi ile ilgili makaleler) hakkında eleştirilerin yapılmasının yararlı olabileceğini değil, hangi cihazın çok özel konumunuz ve bireysel durumunuz için en iyi olduğunu daha iyi belirlemenize yardımcı olabilir.

Şimdi, bununla birlikte, dedektörü satın almadan önce düşünmeniz gereken birkaç şey var:

Ne bulmak istiyorsunuz?: Başlamak ve elinizden gelen her şeyi ve her şeyi bulmak isterseniz, madalyon, mücevher ve hatta kalıntı arayabilecek birçok metal dedektörü vardır. Altın gibi çok spesifik bir öğe bulma konusunda uzmanlaşmak isterseniz, tam istediğinizi bulmanıza yardımcı olacak yeni makinenizdeki özellikleri kontrol etmeniz gerekecektir.

Nereye gideceksiniz?: Avlanmak için planladığınız alan, hangi metal dedektörünü istediğinizde etkileyebilir. Darbe indüksiyon cihazları, zeminin oldukça mineralize olduğu alanlar için en iyisidir.

Suya yakın herhangi bir yerde olmayı planlıyorsanız, bobininizin ve milinizin suya dayanıklı olduğundan emin olmalısınız. Çocukların dedektörünüzü kullanmasını planlıyorsanız, nereye gitseler, muhtemelen su bulacaktır, bu nedenle su geçirmez bir dedektör genellikle iyi bir fikirdir.

Şimdi, suya dayanıklılığın suyun içine batırılabileceği anlamına gelmediğini anlamaktadır, bu nedenle, sualtında dalış yapmak ve avlanmak istiyorsanız, su altına alınması güvenli bir cihaz satın almanız gerekecektir.

Çok fazla çöp alanına sahip alanlar çöpleri çentikleyemeyen dedektörlerle avlanmalıdır, bu nedenle ne bulursa sinyal almaya devam etmeyin üstleri çıkarmanız gerekir.

Dedektörü kim kullanacak?: Tüm ailenin metal dedektörünü kullanmasını isterseniz, her kişiye uyacak şekilde ayarlanabilen bir alet satın almayı düşünün. Birçok model kolayca ayarlanabilir ve çok pahalı değildir. Unutmayın ki detektör ne kadar açık olursa bulmaya başlarsanız o kadar iyi olur. Kullanmadığınız zamanlarda birkaç kilo ağır ağırlaştığını not edin.

Alan Tarama Cihazları

Altın arama makinesi kullanmadan önce, define avcılarının alan tarama cihazları yardımıyla, araştırma ve kazı yapacakları bölgeyi, alan tarama cihazlarıyla keşfetmesi gerekmektedir. Söz konusu bölge içerisinde yapılacak olan çalışma sayesinde, alan tarama cihazlarının da desteğiyle nokta atışı yapmak mümkündür. Piyasadaki en iyi alan tarama cihazlarını incelediğimizde, gerçekte anlamda nokta atışı yapacak bir çok özel alan tarama dedektörü bulunmaktadır. Sektördeki alan tarama cihazlarının kullanım sonuçlarına göre model listesi de şu şekilde sıralanmaktadır;

Apron Deluxe Alan Tarama

Uxo Radar

Easy Locator

Ojo Pro Serisi

Spartan Deluxe

Yukarıda belirtilen alan tarama cihazları, define avcılığına kendini adamış ve bu işin profesyoneli olan kişiler tarafından en çok tercih edilen modellerdir. Bu modellerin haricinde, sektörde birçok farklı alan tarama cihazı yer almaktadır fakat her cihaz, kendi içerisinde barınan özelliklere göre sınıflandırılmaktadır. Özellikle cihaz fiyatlarını da göz önünde bulundurduğumuzda, en yüksek mesafe aramalarında ve derinlik tespitlerinde, yukarıda saymış olduğumuz alan tarama cihazları, bir adım öne çıkmaktadır.