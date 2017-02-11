Mete Yarar: ''El Bab'ta tanklarımız gündüz çıkamıyor''

Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü Fırat Kalkanı operasyonunda son dakika haberleri gelmeye devam ederken, terör uzmanı Mete Yarar CNN Türk'te yayınlanan Hakan Çelik ile Hafta Sonu programına konuk oldu.

Türkiye gündemindeki kritik gelişmelerle ilgili bilgi veren Yarar, terör örgütü PKK'nın son dönemde yöntemlerini DEAŞ'tan aldığını belirtti.

Yarar, TSK'ya ait tankların El Bab'da sadece geceleri kullanılabildiğini de söyledi.

CNN TÜRK'te Hakan Çelik ile Hafta Sonu programının konuğu olan güvenlik uzmanı Mete Yarar, El Bab'da Türk askerlerinin bulunduğu binanın Rus uçağı tarafından vurulmasını değerlendirdi. Rus uçaklarının teknik geriliğine ve pilotlarının deneyimsiz olduğuna değinen Yarar, Rusya'nın benzer şekilde daha önce de müttefiki olan güçleri kazaen vurduğunu hatırlattı. Ancak Yarar El Bab'daki olayda İran destekli Şii milislerinin ve parmağı olduğunu ima ederek, telsiz konuşmalarından elde edilen istihbarata değindi ve "Bir klik, Rusya'nın Türkiye ile yakınlaşmasını önleyici inanılmaz şeyler yapıyor. Rusya'nın bu noktayı vurmasındaki en önemli yanıltıcı merkezin bu klik olduğunu ve o bölgeyle ilgili yanıltıcı bilgi verildiğini düşünüyorum" dedi.

Ruslar daha önce de müttefiklerini vurdu

Rus uçaklarının teknolojilerinin geriliğine değinen Yarar, pilotlarının deneyimsizliğinin de bilindiğini söyledi. Rusya'nın daha önce Esad'ın birliklerini ve YPG güçlerini de vurduğunu hatırlatan Yarar, "Bu örnek bir örnek değil. 'Müttefikimiz' dedikleri insanlara da onlarca kez bunu yaptılar" dedi.

'NATO ve Rus sistemi, ikisini aynı fişe sokamazsınız'

Kazanın yaşanmasında bir diğer unsur olarak da muharebe alanlarının birbirine yakınlığına dikkat çeken Mete Yarar, bu riskin yanı sıra, iki ülke unsurları arasında dil olarak anlaşmazlık bulunduğunu, teknolojilerinin uyumsuz olduğunu belirtti ve "İki tane birbiriyle çalışmayı bilmeyen bir sistem bu. NATO ve Rus sistemi. İkisini aynı fişe sokamazsanız" diye konuştu.

'Olması mümkün değil'

Meskun mahal muharebelerinde bir ülkeyle, onların hava koordinasyon merkezinde bulunmaksızın bir işbirliği yapılması durumunda iki tür koordinatın paylaşıldığını belirten Mete Yarar, "Nokta koordinasyonuyla birlikte hat koordinatı verirsiniz. Türkiye Ruslara bir sabit, iki hat koordinatı veriyor. Diyor ki, 'Şu hattın altı bana ait, üstünde ben yokum' diyor. Çünkü meskun mahal muharebesinde ilerliyorsunuz. O yüzden çoğu zaman hat verilir, 'Bunun üstüne çıkma' denilir. Bu yüzden bu olayın bunun içerisinde olması mümkün değil" şeklinde konuştu.

İran destekli Şii grupları suçladı

Suriye hükümeti ve İran'ın desteklediği Şii milislerin son dönemde El Bab'ı TSK'dan önce almak konusunda ısrarlı olduğunu ifade eden Mete Yarar, bunun nedenini ise, "Israrla bütün telsiz konuşmalarında TSK'dan önce El Bab'a girilmesi talimatı verilmiş durumda. Palmira'yı boşa bırakıyor ve başka yerde IŞİD karşısında çekiliyor ve IŞİD'le mücadele eden bir başka güce karşı mücadele veriyorsunuz. Burada motivasyon TSK'dan önce El Bab'a girerek Türkiye'nin karizmasını çizmek. Burada motivasyonu veren İran destekli Şii gruplar" şeklinde açıkladı.

'Türk-Rus ilişkilerini hedef alan tuzak hamle'

Söz konusu telsiz konuşmalarından edinilen istihbaratı da aktaran Mete Yarar, "Bir klik, Rusya'nın Türkiye ile yakınlaşmasını önleyici inanılmaz şeyler yapıyor. Rusya'nın bu noktayı vurmasındaki en önemli yanıltıcı merkezin bu klik olduğunu ve o bölgeyle ilgili yanıltıcı bilgi verildiğini düşünüyorum. Türk Rus ilişkilerinin sekteye uğratılması için yapılmış tuzak bir hamledir" dedi.