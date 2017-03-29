Mete Yarar: Erdoğan zamanında söyledi inanmadılar

Güvenlik ve Terör Uzmanı Mete Yarar dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kütahya'da konferans veren Yarar, "Erdoğan zamanında FETÖ'cülere terörist dedi ama kimse inanmadı." dedi. Terörle mücadelede başarılar kazanıldığını anlatan Yarar, "İçimizde hainler vardı" diyerek çok sert göndermelerde bulundu.

15 Temmuz darbe girişimi, PKK operasyonları ve Türkiye'nin savaş politikalarıyla ilgili açıklama yapan Mete Yarar, "Erdoğan 15 Temmuz olmadan önce FETÖ terörist diye uyarmıştı ama kimse inanmadı." dedi. Eski asker olan Yarar başından geçen olayları anlatırken de "İçimizde hainler vardı" diyerek çok sert göndermelerde bulundu.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine gelerek Belediye Kültür Sarayı’nda konferans veren Güvenlik ve Terör Uzmanı Mete Yarar, Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu sadece terör saldırıları ile anlamaya çalışmanın yetersiz kalacağını söyleyerek, “Bu taşeron teröristlerin arka planlarını da görmemiz gerekiyor” dedi.

"BİZİM TEK GÜVENCEMİZ..."

Türkiye’nin terörle operasyonlarda büyük başarılara imza attığını belirten Güvenlik ve Terör Uzmanı Yarar, “Bizim tek güvencimiz bu aziz milletin ferasetidir. Bunu 15 Temmuz’daki işgal girişiminde tüm dünya açıkça gördü. Bizi topla, tüfekle yenmeyi başaramayanlar, bizi birbirimize düşürerek, amaçlarına ulaşmaya çalışıyor ama başaramayacaklar. Bunu herkesin anlaması gerekiyor. Düşmanlarımız görünürde değişik isimlerle terör örgütleri, ama bunların arkasında ise emperyalist güçler var. Bunu bilelim” diye konuştu.

"YAPAMADIĞIMIZ TEK ŞEY F 16"

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev yaptığı yıllarda bir grup teröristi yakalamak için 6 tabur asker ve helikopterlerle günlerce dağ taş gezdiklerini dile getiren Güvenlik ve Terör Uzmanı Mete Yarar, “O yıllarda insansız hava aracımız (İHA) yoktu. Günlerce terörist gruplarını yakalamak için operasyonlar yapardık ve ne yazık ki çok fazla şehit verirdik. Şu anda İHA’larımız var. Teröristi görüntü aldığı anda etkisiz hale getirebiliyor. Yıllar önce biz de İHA yokken ABD, sadece Afganistan’da büyüklü küçüklü 4 bin İHA kullanıyordu, müttefikimiz olan bu ülkeden 2 tanesini istedik ama vermediler, ‘veremeyiz’ dediler. Şimdi Ordu envanterimize çeşitli silahlar sokmayı başardık ve bunların hepsi milli imkanlarla yapıldı. Şu an tank motoru üzerinde çalışıyoruz. Yapamadığımız tek şey kaldı o da F16 savaş uçağı. İnşallah bunları da üretmeye başladığımızda o zaman bizim önümüzde hiç kimse duramayacak” ifadelerini kullandı.

"İÇİMİZDE HAİNLER VARDI"

FETÖ yapılanmasının çözüldükçe yeni hainliklerinin ortaya çıktığını söyleyen Mete Yarar, “Gerek asker gerekse polis özel harekât birliklerimiz şehitler vermesine rağmen GüneydoğuAnadolu’da hendek açarak iç çatışma çıkaran PKK’lı teröristlere karşı o kadar başarılı operasyonlara imza attı ki, bu tüm dünyanın gözü önünde yaşandı. Ancak o dönem düşman sadece bölücü örgüt değil, içimizdeki hainler de vardı. Birliklerimiz operasyona çıkmadan içimizdeki hainler, teröristlere haber vererek daha çok şehit vermemize neden oluyordu. Bunu fark eden kahraman evlatlarımız, akşamları evimize gidiyoruz diye dağılıp, sonra tekrar buluşup o şekilde operasyonlar yürüttü” dedi.

"ERDOĞAN SÖYLEDİ KİMSE İNANMADI"

Konuşmasında Mete Yarar, “Cumhurbaşkanımız daha önce FETÖ için bunlar terörist dediğinde kimse inanmadı ve önemsemedi. Ta ki 15 Temmuz’da bu asker kılıklı teröristler, halkımızın ve kahraman güvenlik güçlerimizin üzerine bombalar yağdırasıya kadar. Cumhurbaşkanımız şu anda da diyor ki, topyekün saldırı altındayız ve beka tehlikemiz var. Lütfen bunu bari önemseyelim. Bakın DAEŞ uluslararası bir terör örgütü haline geldi. PYD’si, PKK’sı, YPG’si, FETÖ’sü tamamen uluslararası güçlerden beslenen taşeronlar. Dolayısıyla arka plandaki saldırıyı görmemiz gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın bu uyarısını dikkate alıp, tüm farklılıklarımızı bir kenara bırakıp kenetlenelim” ifadelerini kullandı. Programa Ak Parti Kütahya Milletvekili Vural Kavuncu, Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, AK Parti Tavşanlı İlçe Başkanı Hilmi Gümüş, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Özden, DPÜ Tavşanlı Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürü Bülent Cırık, Milli eğitim Müdürü Salim Karaboğa, Tepecik Belediye Başkanı Adnan Korkmaz, Kuruçay Belediye Başkanı Erhan Demiray, Belediye birim amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.