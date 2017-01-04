METE YARAR: REİNA SALDIRISI DEAŞ'A UYMUYOR

Mete Yarar: Reina saldırısı DEAŞ'a uymuyor

Güvenlik uzmanı Mete Yarar, Reina saldırısı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Güvenlik uzmanı Mete Yarar, gece kulübü Reina'da 39 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının tarzının terör örgütü DEAŞ'a uymadığını söyledi.

Güvenlik uzmanı Mete Yarar, bir televizyon kanalında Ortaköy'deki alçak terör saldırısını değerlendirdi.

Reina saldırısıyla ilgili açıklamalarda bulunan Yarar, "DEAŞ'ın diğer ülkelere saldırıları rastgele, ancak Türkiye'de detaylıca saldırı yapılıyor. DEAŞ'ın Türkiye'ye özgü noktaatışı saldırıları iç karışıklık uğraşlarını gösteriyor. DEAŞ'ın kimin kurduğu ve eylemlerinin kime yaradığı İslamofobi'nin kime yaradığıyla aynıdır" dedi.

Reina saldırganının kesinlikle destek aldığını düşündüğünü ifade eden Yarar, "Ortaköy'deki saldırının tarzı DEAŞ modellemesine uymuyor. Saldırgan 7 dakika boyunca içeride ve yürüyerek çıkıyor. Çıktığında polisle karşılaşmayacağını nereden biliyordu? İçerideki 50 tane korumanın silahsız olacağını, hiç gitmediğini mekanın giriş çıkışlarını nereden biliyordu? Mekanda kullandığı silahların oraya nasıl getirildiğinin de sorulması gerek" diye konuştu.

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