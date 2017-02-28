Mete Yarar: Tehlike devam ediyor

Bir dönem bordo bereli olarak Özel Kuvvetler Komutanlığında Binbaşı rütbesiyle görev yapan Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, FETÖ/PDY terör örgütünün sponsorlarının ve propagandalarının hala aktif olduğunu belirterek, parti ve görüş farkı gözetmeksizin tüm kesimlerin bu örgütle mücadele etmesi gerektiğini söyledi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür Sanat Merkezinde gerçekleştirilen "15 Temmuz- Darbenin Kayıp Saatleri" konferansına konuşmacı olarak katılan güvenlik uzmanı Mete Yarar, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türkiye'nin en önemli birinci problemi olduğunu belirterek, yıllardır bu tehlikeye dikkat çeken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bu konuda anlamakta geciktiklerini belirten Mete Yarar, şöyle konuştu: "4 yıl boyunca Sayın Cumhurbaşkanını bunun silahlı terör örgütü olduğunu, bu örgütün Türkiye'nin en önemli terör belası olduğunu, bu örgütle uğraşmak için çabaladığını ve yalnız kaldığını, bu örgütün içerisinde bir çok kriptonun örgütün faaliyetlerini yürüttüğünü söylediğinde ve bu örgütü deşifre ettiğinde kaçımız destek verdik? O zaman destek verdik mi ki, 15 Temmuz'da niye darbeyi önleyemedik sorusunu soruyoruz. 4 yıl boyunca sayın Cumhurbaşkanı her çıkışında bu sorun benim sorunum değil bu Türkiye'nin beka sorunu ve ben kendimi yalnız hissediyorum dediğinde sizce boşuna mı söyledi bu lafı? Sayın Cumhurbaşkanı bugün yaşadığımız bu sorun "Türkiye'nin beka sorunudur" dediğinde ne söylemek istediğini anlıyor muyuz? Hani 15 Temmuz'dan önce söylediklerini anlamadığımız gibi anlıyor muyuz?"

"15 Temmuz bence bitmemiş"

15 Temmuz darbe girişiminin başarılı olması halinde olacakları düşünmek bile istemediğini ifade eden Mete Yarar, şöyle devam etti: "Eğer 15 Temmuz günü darbe olmuş olsaydı veya darbenin ikinci planı olan kaos planı başarılı oysaydı inanın şu anda vatan diye bir toprak parçamız yoktu. Bu adamlarının darbeyi demokrasi getirmek için, daha iyi bir gelecek için mi yaptığını sanıyorsunuz? İnanın darbe girişimi başarılı olsaydı ne bugün Güneydoğu bizdeydi ne de biz şu anda oturup beraber konuşabiliyorduk. Bu adamlar darbe yapmak amacıyla hareket ediyordu. Bu vatanı, vatan etmekten uzaklaştırmak için yaptıklarını kabul edelim. Bu adamların zihniyetlerinin bir tarafında bu vatanı sevdiklerini düşünüyorsanız kendinizi sorgulayın. Ha 15 Temmuz'u anladık mı, farkına varmış mıyız? 15 Temmuz bitmiş mi, bence bitmemiş. Çünkü hala uzantılarının yaptığı propagandalarla karşı karşıyayız."

"Hep beraber mücadele etmeliyiz"

Bu örgüt ile parti ve düşünce farkı gözetmeksizin her kesimin mücadele etmesi gerektiğini kaydeden Mete Yarar, tehlikenin henüz geçmediğini de vurgulayarak, "100 yıldan beri bu vatan topraklarında yaşamamamız için çaba sarf eden bir zihniyetin yalnızca bir gününü kazandık biz. 15 Temmuz'da biz cuntacının oyununun bozduk. Ama aynı zihniyet aynı sponsorlar hayatlarına devam ediyorlar. 100 yıl önce Orta Doğu'yu parçalayan gruplara karşı ortak hareket etmezsek parçalanırız. Gelin hep beraber mücadele edelim çünkü FETÖ birinci sorundur" diye konuştu.