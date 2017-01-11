METE YARAR'DAN BOMBA İDDİALAR

Mete Yarar'dan bomba iddialar

TVNET'in yayınına katılan Güvenlik Uzmanı Mete Yarar Suriye'deki son durumu anlattı.

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Mete Yarar Rejim uçaklarının El Bab'ın güneyinde DAEŞ hedeflerini vurduğunu açıkladı. Bu gelişmenin kritik Astana görüşmeleri öncesi Esed tarafından bir jest olarak algılanıp algılanamayacağını bilemediğini belirten Yarar bölgede dengelerin çok çabuk değiştiğini ve bu değişimden ABD'nin hiç hoşlanmadığını kaydetti.

İşte Mete Yarar'ın açıklamalarından önemli satırbaşları: (Türkiye Irak'a kara harekatı düzenleyecek mi?) Açıkçası mevcut durumda Kara harekatı olacağını sanmıyorum. zaten gerekte yok. Türkiye 4-5 yıl öncesine göre teknolojik olarak çok önemli bir konuma geldi. O bölgeleri zaten kontrol edebiliyor.


Türkiye sadece DAEŞ'le savaşmıyor. DAEŞ'i destekleyen bir koalisyonla da mücadele ediyor ve bu koalisyonun en önemli kozu terör örgütü PYD...

Türkiye'nin El Bab'ta test edildiğini söylemiştim. Bütün operasyonlar durduruldu bölgede ve DAEŞ'in El Bab'a takiveye kuvvet yapılması için göz yumuldu. Neredeyse araçalrını ve silahlarını onlara verecekler.

Ama Türkiye herşeyin farkında ve şunu söylüyor : Ben El Bab'ı hallettikten sonta sıra size gelecek. Tabii bunun muhatabı en fazla ABD...

El Bab'a beklenen takviye yapıldı...

Rusya'nın olaya dahil olmasıyla birlikte olay zaten bambaşka bir noktaya evrildi.

 

Vatan
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