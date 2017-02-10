Mete Yarar'dan PKK açıklaması

Kağıthane Belediyesi tarafından düzenlenen "Türkiye ve Ortadoğu'da Terör" konulu kültür etkinliğinde konuşan Güvenlik ve Terör Uzmanı Mete Yarar, "Bu ülkeye kimse diz çöktüremez" dedi.

Türkiye'nin terörle operasyonlarda büyük başarılara imza attığını belirten Güvenlik ve Terör Uzmanı Yarar, "Bizi topla, tüfekle yenmeyi başaramayanlar, bizi birbirimize düşürerek, amaçlarına ulaşmaya çalışıyor ama başaramayacaklar. Bunu herkesin anlaması gerekiyor" diye konuştu.

"MİLLİ SİLAHLARIMIZ TERÖR ÖRGÜTLERİNE KÖK SÖKTÜRDÜ"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yaptığı yıllarda bir grup teröristi yakalamak için 6 tabur asker ve helikopterlerle günlerce dağ taş gezdiklerini dile getiren Yarar, "O yıllarda İnsansız Hava Aracı (İHA)'mız yoktu. Günlerce terörist gruplarını yakalamak için operasyonlar yapardık ve ne yazık ki çok fazla şehit verirdik. Şu anda İHA'larımız var. Teröristi görüntü aldığı anda etkisiz hale getirebiliyor. Yıllar önce biz de İHA yokken, ABD, sadece Afganistan'da büyüklü küçüklü 40 bin İHA kullanıyordu, müttefikimiz olan bu ülkeden 2 tanesini istedik ama vermediler, "veremeyiz" dediler. Şimdi ordu envanterimize çeşitli silahlar sokmayı başardık ve bunların hepsi milli imkanlarla yapıldı" ifadelerini kullandı.

"PKK, TÜRKİYE'DE BİTME NOKTASINA GELDİ"

Terör örgütü PKK'nın ülkede bitme noktasına geldiğine dikkati çeken Yarar, DAEŞ'in uluslararası bir terör örgütü haline geldiğine vurgu yaparak, şöyle devam etti:

"Bizim JÖH'lerimiz ve PÖH'lerimiz şehitler vermesine rağmen Güneydoğu Anadolu'da hendek kaçarak iç çatışma çıkaran PKK'lı teröristlere karşı önemli bir başarı elde etti. Terör örgütü PKK'ya tarihinin en büyük kayıpları verdirildi. Yaklaşık 10 bin terörist etkisiz hale getirildi. Örgütün saha kadrosunda yer alan militanlarının çoğu etkisiz hale getirildi."

"DARBE GİRİŞİMİ BU AZİZ MİLLET TARAFINDAN ENGELLENDİ"

Terör örgütlerinin yanı sıra onların arkasında yer alan destekçileriyle de mücadele edildiğini ifade eden Yarar, konuşmasına şöyle devam etti:

"15 Temmuz'da gerçekleştirilmek istenen darbe, bu aziz millet tarafından engellendi. Darbe girişimi başarılı olsaydı, ülke kaosa sürüklenecek, günlerce çatışma yaşanacak, ordumuz dağılacak ve Suriye'den belli gruplar ülkemize saldırmak için sınırdan giriş yapacaktı ancak bu aziz millet buna engel oldu. Başka hiçbir ülke yoktur ki darbe girişimi atlattıktan sonra, gelişmeye ve büyümeye devam etsin."

Sultan Selim Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin El Bab'ta yürüttüğü operasyona ilişkin bilgiler de veren Yarar, salonu tamamen dolduran vatandaşların gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı.

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