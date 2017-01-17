METE YARAR'DAN ''REİNA SALDIRGANI'' AÇIKLAMASI

Mete Yarar'dan ''Reina saldırganı'' açıklaması

Güvenlik uzmanı Mete Yarar, Reina'da katliam yapan teröristin yakalanmasının ardından sürecin nasıl işleyeceğini açıkladı.

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Ortaköy'deki Reina'yı kana bulayan ve 39 kişiyi katleden cani operasyon sonucundsa canlı olarak ele geçirildi. Esenyurt'a arkadaşının evinden kıskıvrak ele geçirilen terörist Emniyet'e götürüldü.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar operasyon sonrası önemli açıklamalarda bulundu ve sürecin nasıl işleyeceğini açıkladı.

Özbek asıllı caninin sağ yakalanmasının çok önemli olduğunu belirten Yarar şunları söyledi:

"Daha önce Numan Kurtulmuş bu konu ile ilgili önemli açıklamalar yapmıştı. Şimdi caninin canlı yakalanmış olması bağlantıların öğrenilmesi açısından çok önemli. Reinaeyleminin içerisindeki unsurlar DAEŞ'in diğer eylemlerine uymuyor bu açığa çıkarsa birçok sey aydınatabilir.

Bügüne kadar DAEŞ saldırılarından farklı olması, bir konu üzerine yoğunaşmaları ve bunun üzerine eylem yapmaları başından beri söylediğim şeylerdi.

 Eylemi yaparken şahsın oraya nasıl getirildiği bile çok önemlidir. Bu eylem tarzı ve diğer eylem tarzları için sağ yakalanması çok önemli. Hangi sistem üzerine geldi kimler getirdi soruları bence en önemli sorulardır."

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