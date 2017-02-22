  • Babadan kızı ve damadına korkunç pusu
  • Yusuf Halaçoğlu'ndan Devlet Bahçeli'ye ''yeni parti'' yanıtı
  • ''Yeni sistemin temeli güven ve istikrar''
  • Yoğun bakımda halay çekip göbek attılar
  • GENAR son anket sonuçlarını açıkladı

METE YARAR'I KIZDIRAN TWEET

Mete Yarar'ı kızdıran tweet

Canlı yayında Mete Yarar'a Twitter üzerinden gelen bu soruya Yarar'ın tepkisi çok sert oldu.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

TVNET'te Karşı Karşıya programında gündemi değerlendiren Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, Twitter'dan gelen bir soruya sert tepki gösterdi.

Yarar "Bana Twitter'den birisi 'Nasıl oluyor, Özel Kuvvetlerde birisi telefon açtığında diğeri öbürünü vuruyor mu? soruya bak. Bu kadar kolay mıymış?' Kardeşim darbe oluyor yahu. Vurulduğu saat gece yarısı 02:00. Ankara'da yer yerinden oynuyor. Verdiği saatte Ömer Halisdemir darbe olduğunu biliyor, komutanı da darbeyi engellemek için emir veriyor. Şöyle bir görev vermiyor ki: Tümgeneral Zekai Aksakallı, bugün canım sıkıldı kardeşim şunu yap demiyor ki. Darbenin içerisinde darbeciyi vurma emri veriyor" dedi.

732
-
Yüksekdağ'ın milletvekiliği düşürüldüYüksekdağ'ın milletvekiliği düşürüldü
Kılıçdaroğlu hükümete yüklendiKılıçdaroğlu hükümete yüklendi
HDP EŞ GENEL BAŞKANI DEMİRTAŞ'A 5 AY HAPİS CEZASIHDP EŞ GENEL BAŞKANI DEMİRTAŞ'A 5 AY HAPİS CEZASI
Alman medyasından yeni bir karalama kampanyası mı ?Alman medyasından yeni bir karalama kampanyası mı ?
Akşener'den Bahçeli'ye anında cevapAkşener'den Bahçeli'ye anında cevap
''Darbeci haini vuran kahraman aslanım''''Darbeci haini vuran kahraman aslanım''
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı'na 5 yıl hapis cezasıAdana Büyükşehir Belediye Başkanı'na 5 yıl hapis cezası
Herkesin gözü Rakka'da ! Altından bakın neler çıktıHerkesin gözü Rakka'da ! Altından bakın neler çıktı
Ahmet Türk'ten sürpriz 'Bahçeli' açıklamasıAhmet Türk'ten sürpriz 'Bahçeli' açıklaması
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS