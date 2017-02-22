Mete Yarar'ı kızdıran tweet

TVNET'te Karşı Karşıya programında gündemi değerlendiren Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, Twitter'dan gelen bir soruya sert tepki gösterdi.

Yarar "Bana Twitter'den birisi 'Nasıl oluyor, Özel Kuvvetlerde birisi telefon açtığında diğeri öbürünü vuruyor mu? soruya bak. Bu kadar kolay mıymış?' Kardeşim darbe oluyor yahu. Vurulduğu saat gece yarısı 02:00. Ankara'da yer yerinden oynuyor. Verdiği saatte Ömer Halisdemir darbe olduğunu biliyor, komutanı da darbeyi engellemek için emir veriyor. Şöyle bir görev vermiyor ki: Tümgeneral Zekai Aksakallı, bugün canım sıkıldı kardeşim şunu yap demiyor ki. Darbenin içerisinde darbeciyi vurma emri veriyor" dedi.