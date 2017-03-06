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METEOROLOJİ AÇIKLADI: 6 DERECE BİRDEN ARTACAK

Meteoroloji açıkladı: 6 derece birden artacak

Meteoroloji, Edirne, Kırklareli ve Çanakkale için yağış uyarısında bulunurken, sıcaklıklıkların bazı bölgelerde 6 dereceye kadar artacağını duyurdu.

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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarının sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığıy urdun kuzey ve iç kesimlerinde 2 ila 6 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetlice (30-50 Km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 16

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 18

İzmir: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 19

Bursa: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 24

Adana: Az bulutlu ve açık 21

Antalya: Az bulutlu ve açık 20

Samsun: Az bulutlu ve açık 17

Trabzon: Az bulutlu ve açık 15

Erzurum: Az bulutlu ve açık 6

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 18

İHA
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